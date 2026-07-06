Digital Marketing & Content Coordinator, Till Axel Christiernsson, Göteborg
Jerrie AB / Marknadsföringsjobb / Ale Visa alla marknadsföringsjobb i Ale
2026-07-06
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Om rollenVill du arbeta brett med digital marknadsföring, innehållsproduktion och moderna marknadsverktyg i ett internationellt industriföretag? Som Digital Marketing & Content Coordinator på AXEL Christiernsson blir du en central del av marknadsarbetet och ansvarar för att producera, publicera och utveckla innehåll i företagets digitala kanaler.
Du rapporterar till Head of Commercial och arbetar nära företagets Marketing Specialist, som ger daglig funktionell vägledning. Rollen kombinerar digital marknadsföring, grafisk produktion, videoredigering, webbpublicering och AI-stödda arbetsflöden. Genom ditt arbete bidrar du till att stärka AXEL Christiernssons kommunikation mot kunder, partners och medarbetare.
Tjänsten är placerad i Nol, strax norr om Göteborg.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Webb och CMS
Uppdatera och underhålla företagets webbplats i CMS
Skapa och publicera landningssidor
Ladda upp och administrera innehåll
Arbeta löpande med SEO och innehållsoptimering
Publicera nyheter och webbuppdateringar
Sociala medier
Skapa och publicera innehåll på LinkedIn
Planera och schemalägga inlägg
Stötta företagets arbete med Employee Advocacy
Bidra till en kontinuerlig närvaro i företagets digitala kanaler
Grafisk produktion
Ta fram broschyrer och produktblad
Producera säljpresentationer
Skapa grafiskt material till mässor och event
Ta fram roll-ups och annat marknadsmaterial
Utveckla och uppdatera grafiska mallar
Video och multimedia
Producera och redigera filmer för olika målgrupper
Lägga till undertexter och grafik
Skapa produktfilmer, eventfilmer och filmer för intern kommunikation
Använda AI-baserade verktyg för videoproduktion när det är lämpligt
AI och marknadsteknik
Använda ChatGPT, Microsoft Copilot och andra AI-verktyg som stöd i innehållsproduktionen
Skapa text, bilder och video med hjälp av AI
Stötta arbetet med marketing automation
Sätta upp nyhetsbrev och e-postutskick
Bidra i CRM-kampanjer
Följa upp marknadsaktiviteter med hjälp av analysverktyg och dashboards
Intern kommunikation
Publicera och uppdatera innehåll på intranätet
Administrera interna informationssidor
Publicera nyheter och intern information
Stödja kommunikationen till medarbetare
Event
Ta fram material till mässor och event
Beställa profilprodukter och give-aways
Samordna praktiska delar inför event
Fotografera och filma vid mässor och aktiviteter
Vem du ärVi tror att du har 1–4 års erfarenhet inom digital marknadsföring, kommunikation, innehållsproduktion eller grafisk produktion samt en eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation, media, digital design eller motsvarande.
Du trivs i en operativ roll där du får växla mellan olika arbetsuppgifter och ta ansvar för att driva dem från idé till publicering. Du arbetar strukturerat, är van att planera ditt eget arbete och har lätt för att samarbeta med kollegor i olika delar av organisationen.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att arbeta i CMS
God förmåga att skriva och anpassa texter för olika digitala kanaler
Erfarenhet av LinkedIn och andra sociala medier
Kunskap i Canva, Adobe Express eller Adobe Creative Suite
Erfarenhet av videoredigering i exempelvis CapCut, Premiere Pro, Canva eller Descript
Erfarenhet av eller intresse för AI-verktyg som ChatGPT, Microsoft Copilot eller liknande
Förmåga att arbeta självständigt och prioritera mellan olika uppgifter
Det är meriterande om du har erfarenhet av Marketing Automation, CRM-system eller e-postmarknadsföring.
Vad vi erbjuder digHos AXEL Christiernsson får du en bred marknadsroll där du arbetar med både digitala kanaler och innehållsproduktion i en internationell verksamhet. Du får möjlighet att utveckla din kompetens inom digital kommunikation, AI-stödda arbetsflöden, webb, video och grafisk produktion samtidigt som du samarbetar nära kollegor inom marknad och affär.
Rollen erbjuder stor variation och möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av företagets digitala kommunikation och marknadsarbete.
AnsökanVälkommen med din ansökan! Urval sker löpande. Har du frågor? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Helene Hagman, 0708-204704, helene.hagman@jerrie.se
LinkedIN.
Helene är åter under v 34.
Vi på Jerrie arbetar med en rättvis urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Vi använder inte AI i screening och urval – alla ansökningar läses av en människa. Läs om Jerries rekryteringsprocess här: https://jerrie.se/rekryteringsprocess
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571)
Strandvägen 10 (visa karta
)
449 41 NOL Arbetsplats
Axel Christiernsson AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Helene Hagman helene.hagman@jerrie.se +46 708 20 47 04 Jobbnummer
9994514