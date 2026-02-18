Digital Marketing Coordinator till långsiktigt konsultuppdrag
2026-02-18
Vi söker nu en Digital Marketing Coordinator till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom finansbranschen. Uppdraget passar dig som är tekniskt kunnig, affärsorienterad och trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor.
Du kommer att arbeta med att utveckla och optimera kundens digitala kanaler, med fokus på CRM, innehåll och digital kommunikation. Rollen är både operativ och taktisk och kräver att du är självgående, noggrann och har ett starkt driv framåt
Uppdraget startar under Q1 2026 och löper under hela 2026, med mycket goda möjligheter till förlängning. Placering är på plats i Helsingborg cirka tre dagar per vecka, alternativt växelvis mellan Göteborg och Helsingborg.
Dina ansvarsområden
Ansvara för taktisk implementering i CRM-system
Sätta upp kundresor, workflows och segmenteringar
Producera och skicka nyhetsbrev samt kampanjer
Säkerställa en logisk datastruktur och tydlig koppling till affärsmål
Uppdatera och underhålla innehåll i CMS-miljöer
Agera teknisk kontaktpunkt gentemot partners och stötta dem i digitala kanaler
Delta i arbetet med att utveckla och strukturera partnersamarbeten
Säkerställa att digitala aktiviteter genomförs enligt plan och deadline
Vi söker dig som har
Goda kunskaper i HTML och CSS
God förståelse för CRM-logik och kundresor
Erfarenhet av arbete i olika CMS-miljöer
Erfarenhet av WordPress är meriterande
Erfarenhet av Optimizely är meriterande
Flytande svenska i tal och skrift
Låter det som nästa steg i din karriär? Välkommen att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
