Digital kursvärd på deltid till organisation för hållbart samhällsbyggande!
Är du student, har kunskap kring hur Zoom fungerar och vill ha ett flexibelt deltidsarbete att kombinera dina studier med, samtidigt som du får bidra till en hållbar framtid? Nu söker vi nu en digital kursvärd som ska stötta föreläsare inom hållbarhet via Zoom. Skicka in din ansökan redan idag urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
För vår kunds räkning söker vi nu dig som är student och som vill arbeta som digital kursvärd. Vår kund är en organisation som arbetar för hållbart samhällsbyggande. En del av deras arbete är att ge föreläsningar till företag runt om i Sverige. För att föreläsningarna ska bli så framgångsrika som möjligt söker vi nu kursvärdar som ska stötta föreläsaren. Arbetet kommer att ske hemifrån och arbetstiderna är generellt 08:00-17:00 under vardagar.
Du erbjuds
Dina arbetsuppgifter
• Som digital kursvärd kommer du arbeta hemifrån eller från valfri plats. Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att stötta kursledaren i de tekniska delarna av Zoom. Du kommer tillexempel:
• Välkomna deltagarna till kurstillfället
• Dela skärm och ansvara för att rätt bild av powerpointen syns
• Ha uppsikt över om någon har frågor eller räcker upp handen
VI SÖKER DIG SOM
• Har kunskap kring hur Zoom fungerar
• Är student på universitet eller högskola på minst 50%
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift då du kommer behöva kommunicera med kursledare
• Har intresse av hållbarhetsfrågor
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående
• Flexibel
• Ansvarstagande
