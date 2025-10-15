Digital kommunikatör till Mio - ett vikariat med fart och form
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.
Om rollen
På Mio arbetar vi varje dag för att inspirera människor att skapa sina drömhem.
Nu söker vi en vikarierande digital kommunikatör till vårt team i Tibro - en kreativ och produktionsnära roll där du får skapa kommunikation som engagerar, inspirerar och säljer.
Du blir en viktig del av vårt produktionsteam på marknadsavdelningen, där kreativitet och leverans går hand i hand. Tillsammans arbetar vi för att stärka och utveckla Mios varumärke i digitala kanaler och skapa en positiv kundupplevelse - oavsett var eller hur våra kunder möter oss.
Du arbetar både strategiskt och operativt med att skapa, publicera och producera marknadsinnehåll i köpta och ägda digitala kanaler. Tempot är stundtals högt och deadlines täta - men du trivs i det, och vet hur man levererar både snabbt och snyggt.

Arbetsuppgifter
- Skapa engagerande och målgruppsanpassat innehåll för ex Mio Medlem, nyhetsbrev, Instagram och TikTok
- Formge kampanjmaterial i enlighet med Mios grafiska manér
- Producera rörligt material och klippa film i verktyg som After Effects
- Bidra till att utveckla Mios digitala kommunikation och stärka varumärket över tid
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta med content, kommunikation och publicering i digitala kanaler - kanske från en byrå eller en marknadsavdelning. Du är van att jobba i Photoshop, Illustrator och After Effects, och har ett gott öga för både form och tonalitet.
Du är nyfiken, engagerad och prestigelös - en lagspelare som trivs i kreativa miljöer där flera projekt pågår samtidigt. Du är lika trygg i att ta emot som att ge feedback, och förstår att ibland måste det konstnärliga stå tillbaka för att kampanjen ska komma ut i tid och bidra till försäljning.
När tempot ökar behåller du fokus och hittar smarta, kreativa lösningar. Du har mycket god kommunikativ och språklig förmåga i svenska och brinner för att skapa innehåll som engagerar, inspirerar och säljer.
Tjänsten är ett längre vikariat och placerad vid vårt härliga servicekontor i Tibro.
Distans/hybridarbete tillämpas inte och urval sker löpande.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem.
Starka band för livet 2025
Mio är stolt huvudpartner till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. För att vi kan vara med och förändra framtiden. Tillsammans mot cancer. Ersättning
