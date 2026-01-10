Digital kommunikatör/redaktör till kund i Stockholm
Bemannia AB (Publ.) / Journalistjobb / Stockholm Visa alla journalistjobb i Stockholm
2026-01-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du en utbildning inom kommunikation och erfarenhet att arbeta som webbredaktör? Då kan detta vara tjänsten för dig! Varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdragetVi söker en digital kommunikatör/redaktör för konsultuppdrag på heltid via oss på Bemannia till vår kund i Sundbyberg. Uppdraget beräknas starta under februari månad och pågår till 31 december 2026.Publiceringsdatum2026-01-10Arbetsuppgifter
Som digital kommunikatör/redaktör arbetar du med myndighetens externa webbplatser. Det innebär att skriva redaktionella texter tillsammans med de som har verksamhetskunskap och förenkla språket i vårt innehåll på webben. Det innebär också att underhålla och optimera webbsidor och innehåll, bland annat utifrån webbanalys och andra insikter. Du har ett tätt samarbete med många experter i organisationen. Arbetet sker i verktyg som Sitevision, Jira och Matomo. Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom området information/kommunikation, journalistik, eller annan eftergymnasial utbildning som kan bedömas som likvärdig.
Aktuell erfarenhet av att arbeta i ett webbpubliceringsverktyg.
Aktuell erfarenhet av redaktionellt arbete, samt att ta fram, förvalta och utveckla innehåll på extern webb.
Goda aktuella kunskaper om klarspråk och ett kund-/målgruppsorienterat arbetssätt.
Goda aktuella kunskaper om krav på digital tillgänglighet (enligt Lag om tillgänglighet till digital offentlig service)
Aktuell erfarenhet av att ändra innehållsstrukturer och arbeta om större innehållsområden.
Aktuella grundläggande kunskaper inom webbanalys och sökmotoroptimering
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God pedagogisk kompetensaktuell erfarenhet (minst två år) av arbete som skribent/webbredaktör under de senaste tre åren.Du behöver också vara flexibel, ha god samarbetsförmåga och van att ta initiativ för att nå resultat och vara självgående. Du behöver också vara engagerad och ha förmåga att dela med dig av din kompetens.
Meriterande
Arbete med liknande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av att arbeta i Sitevision
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 19 januari 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030115-1782642". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9677060