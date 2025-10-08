Digital kommunikatör/redaktör till kund i Stockholm
Bemannia AB (Publ.) / Marknadsföringsjobb / Sundbyberg Visa alla marknadsföringsjobb i Sundbyberg
2025-10-08
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Har du akademisk utbildning inom kommunikationsområdet? Har du även erfarenhet av annonsering i sociala medier? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en digital kommunikatör/redaktör med inriktning sociala medier för konsultuppdrag på heltid via oss på Bemannia till vår kund i Sundbyberg. Uppdraget startar 1 november och pågår till 30 oktober 2026.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med sociala medier på sektionen för budskapssamordning, enheten för kundrelationer och kommunikation. Arbetsuppgifter som att planera, producera, publicera och hantera innehåll i sociala medier utifrån målgruppers behov, samt utifrån gällande riktlinjer och lagkrav. Arbetet sker tillsammans med tre andra kommunikatörer med särskilt fokus på sociala medier. Du kommer att vara kontaktperson för kollegor som arbetar med några utpekade kundsituationer och ingå i arbetsgrupper som arbetar med särskilda kommunikationsaktiviteter. I arbetet ingår även att tillsammans med kollegorna fortsätta utvecklingsarbetet med sociala medier. Visst nyhetsarbete på webb ingår. Kvalifikationer
Tjänsten kräver att du är självgående och van att ta initiativ för att nå resultat. Med ett stort engagemang delar du gärna med dig av din kompetens och bidrar till teamets utveckling. Du har lätt för att se helheten, kan prioritera och snabbt sätta dig in i nya sammanhang och ämnen. Dessutom är du proaktiv, initiativtagande och effektiv, med en välutvecklad förmåga att identifiera kommunikationsbehov. Tjänsten kräver även att du uppfyller nedan krav.
Akademisk utbildning inom området information/kommunikation, journalistik, eller annan eftergymnasial utbildning som kan bedömas som likvärdig.
Erfarenhet (minst två år) av arbete som skribent/webb- eller sociala medier-redaktör under de senaste tre åren.
Erfarenhet av avancerat arbete med sociala medier, annonsering i sociala medier samt sociala medie-analys.
Erfarenhet av att ha planerat och producerat film och rörligt innehåll för sociala medier.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt klarspråk.
God samarbetsförmåga.
God pedagogisk kompetens.
Självgående och van att ta initiativ och uppnå resultat.
Engagerad och ha förmåga att dela med dig av din kompetens.
God kunskap om krav på digital tillgänglighet (enligt Lag om tillgänglighet till digital offentlig service).
Meriterande
Erfarenhet av:
Sociala medier i offentlig sektor.
Yngre målgrupper; 18-29 år.
Icke-svensktalande målgrupper/målgrupper som inte har svenska som sitt modersmål.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-10-14.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9546710