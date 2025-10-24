Digital kommunikationsspecialist och produktionsledare (vikariat)
Svevia AB (publ) / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-10-24
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en vikarie till rollen som digital kommunikationsspecialist och produktionsledaretill huvudkontoret i Stockholm.Vikariatet gäller den 1 december 2025 - 17 juli 2026. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas och utveckla andra som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som digital kommunikationsspecialist & produktionsledare
Rollen är bred och du kommer att arbetar både strategiskt och operativt med digital kommunikation, webb och systemförvaltning. Som produktionsledare har du en nyckelroll i att samordna teknik, innehåll och kommunikationsinsatser både internt och externt.
I dina arbetsuppgifter ingår allt från innehållsproduktion och nyhetsbrev till analys, verktygshantering och samarbete med externa byråer och leverantörer. Rollen kräver ett strukturerat arbetssätt och god samarbetsförmåga men också teknisk förståelse och kreativ förmåga.
Exempel på arbetsområden:
Webb och intranät.
Ansvara för innehåll och samordning med IT och externa leverantörer.
Digital analys och mätning - Följa upp och analysera data via Google Analytics, GTM och Looker Studio. Säkerställa KPI-uppföljning.
SEO/SEM och annonsering - Samordna digitala kampanjer och annonsering i samarbete med byrå.
Nyhetsbrev och utskick - Skapa och hantera utskick via Apsis och Lime Newsletter.
Innehållsproduktion - Producera enklare grafiskt material och bidra med ettUX-perspektiv.
Internkommunikation och produktionsstöd - Ta fram innehåll för intranät och digitala skärmar samt stötta teamet med produktionsledning.
Vem är du?
För oss är det viktigt att du inte bara trivs med arbetsuppgifterna, utan också med människorna. Vi gillar att hänga med varandra, och vi hoppas att du vill hänga med oss. Vi tror att du är både strukturerad och analytisk, samtidigt som du har en kreativ ådra som hjälper dig att tänka nytt. Du är nyfiken på teknik och digitala verktyg.
Du har en god förståelse för tonalitet, varumärkesidentitet och användarupplevelse, och vet hur du anpassar budskap för att nå rätt målgrupp på rätt sätt. Du drivs av att skapa resultat och har ett tydligt fokus på effekt i allt du gör.
En del av något större
Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Vi är ett prestigelöst team med ambitionen att tillsammans skapa den bästa och mest effektiva kommunikationen. Du blir en del av ett engagerat team med uppdraget att skapa förtroende, stolthet och tydlighet - både inom företaget och i samhället
Hos oss på Svevia är kommunikationen en del av vägen framåt. Som en del av kommunikationsavdelningen arbetar du med att stärka Svevias varumärke, utveckla vår interna och externa kommunikation och bidra till en tydlig, enhetlig berättelse om vilka vi är och vart vi är på väg.
Vi strävar efter att hela tiden utveckla oss för att på nya och gamla sätt berätta om allt bra Svevia gör, om hur vi knyter ihop land och stad, om hur hållbarhet har blivit en självklar del av affären och om vår ambition om att vara den bästa arbetsplatsen, en inkluderande arbetsplats. Vi vilar i våra värderingar; engagemang, samarbete och ansvar.
Varför Svevia? Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Framgången skapar vi som ett lag. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 5e november. Urval görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta varumärkeschef Emma Wistrand, emma.wistrand@svevia.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till Talent Acquisition Partner Ludvig Zetterman Dahlen, ludvig.zetterman-dahlen@svevia.se
.
