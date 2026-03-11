Digital fixare - stöd till invånare i användning av digitala tjänster
Om jobbet
Uddevalla kommun arbetar aktivt för att stärka invånares delaktighet, trygghet och självständighet.
Som en del av kommunens förebyggande arbete söker vi nu en digital fixare som ska stödja invånare i användning av digital teknik och digitala samhällstjänster.
Tjänsten är placerad under avdelningen för administration på enheten för IT-utveckling och IT-stöd och innebär nära samverkan med andra verksamheter i kommunen. Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som digital fixare arbetar du förebyggande och pedagogiskt med att stödja invånare i deras digitala vardag. Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
- ge individuellt stöd genom hembesök, bokade träffar eller digitala möten
- erbjuda stöd till invånare i att komma igång med och använda digitala enheter såsom mobiltelefon, surfplatta och dator
- vägleda i användning av digitala samhällstjänster, exempelvis 1177 och kommunens e-tjänster
- ge stöd i digital kommunikation, exempelvis via e-post och videosamtal
- genomföra gruppträffar, drop-in-verksamhet och uppsökande insatser
- samverka med andra verksamheter och bidra till kommunens förebyggande och utvecklande arbete
Arbetet ska präglas av ett pedagogiskt förhållningssätt där fokus ligger på att stärka individens egen förmåga - inte på IT-support.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är pedagogisk, tålmodig och lyhörd i mötet med andra. Du är trygg, ansvarstagande och har lätt för att skapa förtroende. Du arbetar självständigt, är strukturerad och har ett professionellt förhållningssätt med hög integritets- och sekretessmedvetenhet.Kvalifikationer
- Gymnasieutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av att stödja eller vägleda människor i användning av digital teknik
- kompetent och intresserad av mobila enheter, appar och digital kommunikation
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- Körkort
- E-legitimation
Meriterande
- Erfarenhet från vård och omsorg, socialt arbete eller annan välfärdsverksamhet
- Erfarenhet av grupphandledning, utbildning eller uppsökande arbete
- Kunskap om välfärdsteknik eller digital inkludering Övrig information
Tjänsten finansieras genom stadsbidrag under 2026-2028 på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. I samband med anställning genomförs en säkerhetsintervju.
Uddevalla kommun eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
månadslön Så ansöker du
