Digital doer & självständig framtidsbyggare till Tulpankungen/Säljdirekt
People Bemanning AB / Marknadsföringsjobb / Sundbyberg
2025-09-04
Tulpankungen och Säljdirekt hjälper skolklasser och föreningar att finansiera framtida äventyr. Vi är ett litet, entreprenöriellt bolag som växer och nu söker vi en driven och självständig digital doer. Rollen kräver egen motor, engagemang och viljan att lära sig nya saker. Hos oss växlar du mellan marknadsföring, affärsutveckling och operativt arbete och du får chansen att vara med och bygga något på riktigt.
Om rollenDu blir en nyckelperson i bolaget och får stort ansvar för vår digitala närvaro och vår utveckling framåt. Kundservice är en liten del men fokus ligger på att driva projekt, bygga synlighet, förbättra flöden och utveckla affären.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera, skapa och publicera innehåll i sociala medier (organiskt + enklare paid)
SEO (huvudfokus): on-page, off-page, tekniska förbättringar i CMS samt lokal/GEO-optimering
Skapa nyhetsbrev, e-post- och SMS-flöden; segmentering och A/B-test
Producera marknadsföringsmaterial (digitalt & tryck) och enklare foto/video för ads
Relationsbyggande och försäljning mot befintliga kunder
Vara behjälplig i logistik och orderpack under högsäsong (ca 5-6 veckor/år)
Bidra till affärsutveckling: nya produkter, erbjudanden och samarbeten
Vem vi tror att du är Självgående och trygg med att arbeta mycket på egen hand
Har driv, energi och engagemang - du vill framåt och bygger gärna nytt
Nyfiken och läraktig - du ser utveckling som en del av jobbet
Strukturerad med öga för detaljer och ordning i många parallella trådar
Inte rädd för att hugga i där det behövs - även operativt
Meriterande (inte krav):
Erfarenhet av WordPress/Elementor eller liknande CMS
Grundläggande koll på Meta Ads/Google Ads, GA4 & Search Console
Vana av e-postverktyg (t.ex. Brevo) och enkel videoredigering
Körkort och tillgång till bil (önskvärt, inte krav)
Personligheten går först. Har du rätt driv, självständighet och vilja att lära dig, då är du rätt för oss.
Vad du får hos oss Flexibel arbetsplats: kontor i Sundbyberg, växthus/lager på Ekerö och 2-3 dagar/vecka på distans
Schyssta villkor: generös semester, friskvårdsbidrag och gratis blommor under säsong
Möjlighet att påverka strategi, arbetssätt och erbjudande - kort väg från idé till beslut
Så mäter vi framgång (exempel) Ökad organisk trafik och bättre ranking på prioriterade sökord
Effektiva kampanjupplägg och lärdom per krona investerad
Tydliga förbättringar i interna flöden och arbetssätt
Nya initiativ som bidrar till affärens tillväxt
Skicka CV eller LinkedIn-profil samt några rader om varför du söker den här rollen och gärna exempel på content/skrivna texter.

Kontakt: Jacob Sagmeister - jacob@tulpankungen.se
Kontakt: Jacob Sagmeister - jacob@tulpankungen.se
Intervjuer sker löpande och tillträde enligt överenskommelse.
