Digital doer med teknikintresse - jobba i växande digitalt företag
2026-02-23
Jag driver ett mindre företag i tillväxt och söker nu min nästa kollega - någon som vill jobba tätt tillsammans med mig i leveransen, utvecklas längs vägen och vara med och bygga affärer långsiktigt.
Det här är inte en roll där du sitter långt bort från besluten eller bara "får uppgifter".
Vi kommer jobba nära varandra i de flesta uppdrag - resonera, testa, lösa problem och utveckla både kunder och bolag tillsammans.
Om rollen
Jag behöver främst någon som kan komplettera mig i leveransen.
En "doer" som gillar teknik och webbutveckling, och som inte är rädd för att lära sig mer om digital marknadsföring.
Du kommer arbeta med:
Webbutveckling (främst WordPress / WooCommerce, men fler plattformar kan bli aktuellt)
Löpande kunduppdrag
Vid behov: insatser inom SEO, Google Ads, annonsering eller innehåll (du behöver inte kunna allt från start)
Projektspecifika lösningar utifrån kundernas behov
Kundkontakt kan förekomma, men relationerna ligger i grunden hos mig.
Det viktiga är att du och jag fungerar bra ihop, litar på varandra och kan jobba tätt ihop utan någon prestige.
Vem du är (viktigare än exakt vad du kan)
Det här är den viktigaste delen.
Jag tror att du:
Har ett genuint intresse för teknik och webb
Gillar att lösa problem och få saker gjorda
Är nyfiken och vill lära dig mer om digital marknadsföring
Är trygg i dig själv och kan säga både "det här löser jag" och "det här behöver jag hjälp med"
Trivs med ansvar och frihet
Är lojal, pålitlig och gillar att jobba nära en kollega
Du behöver inte vara expert på allt.
Men du behöver viljan att utvecklas, ta ansvar och bidra.
Hur vi jobbar
Vi arbetar nära våra kunder och lägger stor vikt vid:
personlig kontakt
korta leveranstider
pragmatiska och kostnadseffektiva lösningar
att alltid hitta det som faktiskt är bäst för kunden
Vi säljer inte färdiga paket - vi löser problem.
Vad du får
En nära och viktig roll i ett bolag i utveckling
Möjlighet att påverka hur vi jobbar och växer
Frihet under ansvar
Tät dialog, snabba beslut och korta ledtider
Möjlighet att utvecklas både tekniskt och affärsmässigt
Hybrid/distans enligt överenskommelse. Men minst ett par dagar i veckan på kontoret i Borås.
Marknadsmässig lön baserat på erfarenhet och ambition
Lite extra viktigt
Det här är en roll för dig som vill vara med på resan, inte bara "ha ett jobb".
Fungerar vi bra ihop finns det stora möjligheter att växa tillsammans över tid.
Vill du jobba nära, bygga saker på riktigt och vara med och utveckla både kunder och affärer?Då hör jag gärna från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
