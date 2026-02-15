Digital coacher till stadsbiblioteket och seniorcentralen
Vi söker nu flera timanställda digitala coacher till stadsbiblioteket och Seniorcentralen för att tillse att personer som behöver support med det digitala får hjälp med datorer eller mobiltelefon. Är du en lyhörd och samarbetsvillig person som gärna vill bidra med digital hjälp för seniorer? Då har vi det perfekta extrajobbet för dig! Publiceringsdatum2026-02-15Arbetsuppgifter
Som digital coach kommer du hålla i drop-in verksamhet med digital hjälp för seniorer på stadsbiblioteket och Seniorcentralen. Det kan röra sig om support kring epost, appar på mobiltelefoner, information kring internettjänster och att de ska få testa datorer/läsplattor.
Arbetstiden planeras till torsdag eftermiddag på stadsbiblioteket och onsdag eftermiddag på seniorcentralen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har grundläggande digital vana och en vilja att hjälpa andra människor.
Du är kommunikativ, trivs i att få jobba med problemlösande uppgifter och har ett lugnt bemötande. För tjänsten ser vi att du behöver vara 16 år eller äldre och ha goda svenskkunskaper. Vidare så ser vi det som meriterande om du har erfarenhet inom service eller liknande arbetsområden där du fått arbeta med support av något slag. Inga formella IT-kunskaper krävs.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är:
Serviceinriktad: Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Relationsskapande: Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer.
Flexibel: Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN
Stadsbiblioteket är centralt beläget på Storgatan i Tranås och vi har årligen cirka 100 000 besökare. På biblioteket är vi åtta medarbetare och tillsammans med allmänkultur och Hälsocenter utgör vi en av enheterna inom Kultur och fritidsförvaltningen.
Kultur och fritidsförvaltningen i Tranås sysselsätter personer genom alla livets stadier. Vi ansvarar för bibliotek, allmänkulturavdelning, öppen ungdomsverksamhet, idrotts- och friluftsanläggningar, simhall, kulturskolan samt föreningsservice i Tranås kommun. Genom vårt breda utbud av friluftsliv, aktiviteter och anläggningar är vårt mål att erbjuda en hög grad av service och tillgänglighet. Inom förvaltningen samverkar vi med privata, ideella och offentliga aktörer i syfte att öka attraktionskraften samt levnadsglädjen för alla i Tranås. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
Enhetschef
Christine Åström christine.astrom@tranas.se 0140-68207 Jobbnummer
9743133