Dietister inom barnsjukvård till Karolinska Universitetssjukhuset
2026-01-22
Brinner du för barnnutrition och vill arbeta i ett interprofessionellt team i vårdens framkant? Vi söker nu en dietist till pediatrik vid Astrid Lindgrens barnsjukhus med fokus på gastro, lever och allergi.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
att ingå i ett interprofessionellt medicinskt team, där du utgör en viktig kompetens. Här ses dietisten som en nödvändig och självklar teammedlem och befinner sig ofta i centrum av barnets behandling
möjlighet att arbeta med de patientgrupper som finns på ett universitetssjukhus, på en plattform som gör vårdinsatser i forskningens framkant
en inkluderande och utvecklande arbetsmiljö med unika möjligheter att ta del av varandras kunskaper inom det tvärprofessionella teamet
Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Som dietist i vår verksamhet ingår du i ett interprofessionellt medicinskt team där dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att följa patienten både i slutenvård och öppenvård, både enskilt och i samarbete med annan vårdpersonal. Du kommer även att ta emot och handleda dietiststudenter, samt föreläsa och utbilda vårdpersonal, patientgrupper och studenter när du arbetat ett tag.
Du arbetar enligt NCP och använder evidensbaserade metoder. Som medarbetare hos oss ingår det även som en naturlig del av din tjänst att bidra till och delta i aktuella utvecklingsprojekt och forskning.
Din hemvist inom Klinisk nutrition innebär att du blir en del av ett stort dietistteam. Vi har ett gemensamt helhetsansvar inom de olika områdena, varför ansvarsområden kan komma att varieras över tid. Till att börja med kommer du att fokusera mest på gastro, lever och allergi men även andra områden kan komma att bli aktuellt.
Vi söker dig som
har en god samarbetsförmåga och trivs med att vara en del av ett team, där du tar ett tydligt ägarskap för dina frågor
har förmågan att prioritera, är handlingskraftig och prestigelös
är nyfiken, ser möjligheter och vill vara med och utveckla vår verksamhet. Inte minst medverkar du till en arbetsplats där vi hjälper varandra. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad dietist med behörighet att verka inom svensk sjukvård
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Magisterexamen eller högre akademisk utbildning
Klinisk erfarenhet som dietist inom pediatrisk verksamhet
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-kvinnohalsa-och-halsoprofessioner/
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
