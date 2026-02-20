Dietist, timvikariat sommartid, till VO Rehabilitering i Hässleholm
Region Skåne, Hässleholms sjukhus / Dietistjobb / Hässleholm
Gör skillnad. Varje dag.
Nu söker vi en dietist för ett timvikariat inom öppen- och/eller slutenvård hos oss. Välkommen till verksamhetsområde (VO) rehabilitering i Hässleholm.
I Hässleholm finns det personliga och välkomnande sjukhuset med det stora drivet. Här finns närhet och det lilla sjukhusets fördelar kombinerat med kunskap och ödmjuk stolthet. Hos oss finns vilja och utvecklingslust. Tillgänglighet och tillförlitlighet har blivit våra ledord.
Verksamhetsområde rehabilitering i Hässleholm är ett nystartat verksamhetsområde som bedriver rehabilitering på samtliga sjukhusavdelningar samt har öppenvård och dagrehabilitering med cirka 70 medarbetare inom verksamhetsområdet. Vi har specialistmottagningar i form av smärtrehabilitering, minnesmottagning och en rehabiliteringsmottagning.
Vi har en god arbetsmiljö och ett fint utvecklingsklimat med goda utvecklingsmöjligheter. Sjukhuset ligger på gångavstånd till stationen och det tar 35 minuter med tåg till Lund. Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som dietist arbetar du med kost- och nutritionsbehandling av patienter. Du samverkar med läkare och sjuksköterska och ansvarar för kostanamnes, bedömning, rådgivning, förskrivning och ordination inom öppenvård. Du arbetar mot olika team: exempelvis diabetes, hjärt, neurologi och smärt samt dagvård och minnesmottagning efter behov.
Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv för patienten och dess behov, för att kunna planera framtiden för individen på bästa möjliga sätt och här bidrar du med din specifika kompetens. Du samverkar med kommuner och primärvård.
Det finns möjlighet att arbeta viss tid på distans via digitala vårdkontakter, till exempel digitalt videomöte eller telefonkontakt. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad dietist med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet av dokumentation i journalsystemet Melior ses som önskvärt.
Att vara självgående och flexibel med mycket god samarbetsförmåga värderar vi högt. Andra värdefulla egenskaper är förmåga till att skapa struktur, kreativitet och initiativtagande. Vi ser att du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att be om hjälp samt sätta gränser vid behov. Tjänsten kommer att ställa stora krav på samarbete, lyhördhet och en god pedagogisk förmåga att förmedla kunskap till både patienter och kollegor i organisationen. Som en viktig del av vårt team är dina personliga egenskaper av stor vikt.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
