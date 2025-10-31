Dietist till Vuxenpsykiatrisk mellanvårdsenhet i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
På Vuxenpsykiatriska mellanvårdsenheten är vi cirka 20 medarbetare som tar emot patienter med tillfälligt ökat behov av stödinsatser inom vuxenpsykiatrin men som inte har behov av heldygnsvård. Patienter som kommer till oss ges behandling enligt ett förarbetat program och fokus ligger på återhämtning med insatser både i grupp och individuellt. Här får deltagarna ett tryggt forum där de kan dela med sig av sina erfarenheter samtidigt som de också får bättre förståelse för sin sjukdom och därmed kan hitta strategier för att uppnå bättre hälsa. Här arbetar undersköterska/skötare, sjuksköterska, psykolog, läkare, dietist och patientstödjare i tvärprofessionella team. Vi har även en konsultsjuksköterska på enheten som är behjälplig för personer med ätstörningsproblem.
Vi är en väletablerad enhet med tydliga rutiner och vårdprocesser, samtidigt som vi är nytänkande och arbetar med ständiga förbättringar. Arbetet sker i nära anslutning till andra enheter inom psykiatrin och tillsammans skapar vi en god, värdig och evidensbaserad vård.
Verksamheten har nyligen flyttat till nya lokaler och tillsammans har vi möjlighet att förändra och forma mellanvården till något ännu bättre. Vi söker nu dig som vill vara med i vårt team.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
I uppdraget som dietist arbetar du med nutritionsbedömning och nutritionsbehandling av vuxna patienter. Arbetet täcker hela verksamhetsområdet som innefattar både öppenvård och heldygnsvård. I uppdraget ingår även allmänpsykiatri inklusive ätstörningsbehandling, område psykos och område beroende.
I ditt arbete träffar du patienter och närstående vid enskilda besök men även gruppbehandling tillsammans med andra yrkesprofessioner kan bli aktuellt. I tjänsten ingår det att ge konsultation, utarbeta material samt hålla utbildningar för olika patientgrupper och i viss utsträckning även bistå våra vårdgrannar med konsultation och utbildning.
Du kommer vara med i kostrådsgrupper i olika konstellationer samt ingå i ett nätverk med dietister med liknande uppdrag inom psykiatrin i Region Skåne. Du kommer också att vara delaktig i verksamhetens utvecklingsarbete. Som ny medarbetare får du en god introduktion till verksamheten och arbetet.
Arbetsplatsen är förlagd till Malmö och utgår från Mellanvården och övriga heldygnsvård. Cirka två dagar i veckan arbetar du på öppenvården.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad dietist med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser det som meriterade om du har du erfarenhet av arbete som dietist inom psykiatrisk verksamhet och/eller ätstörningsproblematik. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Sesam och/eller Melior.
För att trivas hos oss ser vi att du är självständig i din yrkesroll, lösningsfokuserad och vågar prova nya arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta med andra och du är tydlig i din kommunikation. Du har också förmåga att ta egna initiativ och prioritera dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov. Vid förändringar och utmaningar har du lätt att ställa till nya förutsättningar.
Du har ett stort intresse för psykiatri och ätstörningsområdet samt öppenhet och intresse för att skaffa dig mer kunskap hur du som dietist kan stödja patienten på bästa sätt. Vid tillsättning av tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Intervjuer kommer att hållas 2025-12-05.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
