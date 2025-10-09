Dietist till Team Aktiv Primärvårdsrehab Hässelby, Stockholm
Praktikertjänst AB / Dietistjobb / Stockholm Visa alla dietistjobb i Stockholm
Om arbetsplatsen
Team Aktiv Primärvårdsrehab har sedan 1995 erbjudit rehabilitering till invånarna i Hässelby-Vällingby.
Vi är ett tvärprofessionellt team bestående av dietister, fysioterapeuter, specialistfysioterapeuter och arbetsterapeuter - totalt 12 engagerade medarbetare som tillsammans driver, utvecklar och stöttar verksamheten.
Vi söker nu en dietist med svensk legitimation med intresse för primärvård som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du en arbetsplats med god arbetsmiljö, kompetenta och positiva kollegor samt möjlighet till både personlig och professionell utveckling.
Vi erbjuder:
- Korta beslutsvägar och stort inflytande över din arbetsvardag
- En lärande och utvecklande miljö
- Flexibla arbetstider med möjlighet att utföra visst administrativt arbete på distans
Dina arbetsuppgifter
Som dietist i primärvården kommer Du arbetar med patienter i alla åldrar med många typer diagnoser och besvär såsom:
- Diabetes, hjärt-kärlsjukdom och övervikt
- Mag-tarmsjukdomar, undernäring, dysfagi
- Allergier/intoleranser
- Ät- och sväljsvårigheter samt barn med ätovilja eller selektivitet
Arbetet är varierande och ständigt utvecklande och kan omfatta såväl mottagningsbesök som hembesök. Du arbetar med bedömning, behandling och rådgivning samt förskriver nutritionsprodukter. Samtidigt som vi strävar efter att alla dietister ska kunna möta de flesta patienter/diagnoser finns det också möjlighet till att fördjupa sig inom det område Du tycker är mer intressant, så länge det gynnar våra patienter. Administrativa uppgifter som bokning, remisshantering och samordning med andra vårdaktörer ingår också.
Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad Dietist med svensk legitimation samt ha goda kunskaper i svenska.
Det är meriterande om du har arbetar inom primärvård samt har erfarenhet av att dokumentera i journalsystemet Take Care.
Kunskap om olika matkulturer och ytterligare språkkunskaper är ett plus.
B-körkort (manuell växellåda) krävs för hembesök. Då arbetet kan innebära hembesök behöver du kunna klara av att arbeta i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för röklukt. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som:
- Har god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med patienter, anhöriga och kollegor
- Är ansvarstagande, har lätt för att arbeta självständigt och strukturerat
- Är flexibel, stresstålig och kan hantera ett lite högre arbetstempo
- Har en positiv inställning till utveckling och förnyelse av arbetet
Övrig information
Vi går igenom ansökningarna löpande och kallar till intervju under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
