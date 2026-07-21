Dietist till Spånga Rehab - primärvårdsrehabilitering
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2026-07-21
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Vi växer – vill du vara med?
Vi söker dig som vill vara med och stärka vårt dietistarbete inom primärvårdsrehabilitering. Hos oss på Spånga Rehab utökar vi nu bemanningen och söker en legitimerad dietist till vårt basuppdrag.
Du är en person som:
Ser hur små förändringar i matvanor kan göra stor skillnad i vardagen
Trivs med att kombinera mottagningsarbete med samarbete i team
Har ett genuint intresse för patientmöten, oavsett bakgrund och livssituation
Vet att god kommunikation – ibland via tolk – är avgörande för bra behandling
Vill bidra till att utveckla vår verksamhet tillsammans med kollegor
Signalement
Du är legitimerad dietist. Erfarenhet från primärvård, rehabilitering eller arbete med långvariga sjukdomar är meriterande, men viktigast är att du är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med oss.
Du har god förmåga att omsätta kunskap till praktiska råd som fungerar i patientens verklighet, och du trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra professioner.
Arbetsplatsen
Spånga Rehab är en del av Rehab Västra, som omfattar fyra mottagningar i Västerort: Bromma, Kista, Spånga och Ekerö. Vårt uppdrag är primärvårdsrehabilitering inom Vårdvalet vilket innebär:
Mottagningsarbete
Hembesök
Hjälpmedelsutprovningar
Teambaserad hemrehabilitering
I verksamheten arbetar dietister, fysioterapeuter, kiropraktorer samt receptionister. På mottagningen i Spånga bedrivs även neuroteam med logoped, kurator, arbetsterapeuter och fysioterapeuter – men den här tjänsten avser vårt basuppdrag, inte neuroteamet.
Vi erbjuder
Flexibla arbetstider
Varierande arbetsdagar med både mottagningsarbete och samverkan i team
Ett engagerat arbetslag med kompetenta och positiva kollegor
Möjlighet att påverka och utveckla dietistverksamheten
Subventionerat SL-kort.
Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och en utvecklande lärandemiljö. En hälsosam livsstil och bra balans mellan arbete och privatliv är en självklarhet för oss. Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som dietist hos oss kommer du främst att arbeta inom vårt basuppdrag med:
Bedömning och behandling av patienter med behov av kostrelaterad rådgivning och stöd
Individuella besök på mottagningen, ibland även hembesök vid behov
Kostbehandling vid exempelvis övervikt, undernäring, mag–tarmproblematik, metabola sjukdomar och andra tillstånd där kosten har stor betydelse
Gruppbaserade insatser, patientutbildningar och samverkan med övriga professioner
Dokumentation, planering och uppföljning i enlighet med gällande riktlinjer
Du ingår i ett team med bland annat fysioterapeuter och andra rehabiliteringsprofessioner, och samarbetar nära med övriga vårdgivare kring patienten.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid 100%, deltid kan diskuteras. Provanställning kan komma att tillämpas.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta över yrkesgränser
Är ansvarstagande och förenar självständigt arbete med god samarbetsförmåga
Är flexibel, har god kommunikativ förmåga och är trygg i patientmötet
Är lyhörd, stresstålig och serviceinriktad
Har en positiv attityd till utveckling och förnyelse av arbetet
Övrig information:
När du arbetar i patientens hem måste du klara av att vistas i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Urval sker löpande under annonseringstiden och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag har passerat, varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Västra Kontakt
Enhetschef
Anna Möller anna.k.moller@regionstockholm.se 08-12339055 Jobbnummer
10008182