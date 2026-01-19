Dietist till Södersjukhuset - Internmedicin Hälsoprofessioner
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du arbeta i en verksamhet där teamarbete, utveckling och hög specialistkompetens är en självklar del av vardagen? Nu söker vi en dietist med intresse för internmedicin och allergologi till vårt engagerade team på Södersjukhuset.
Sedan januari 2026 ingår våra dietister i en gemensam organisation för Hälsoprofessioner. Här arbetar vi nära varandra i tvärprofessionella team och utvecklar verksamheten tillsammans. Nu välkomnar vi en ny kollega till Internmedicin.
Om verksamheten
På Internmedicin arbetar fyra dietister fördelade mellan slutenvård och öppenvård. Var och en har sin specialinriktning, samtidigt som vi samarbetar tätt och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vår verksamhet omfattar flera medicinska områden:
gastroenterologi neurologi lungmedicin/allergologi diabetes endokrinologi hematologi akut internmedicin
Den här tjänsten har, utöver slutenvård, en särskild inriktning mot Allergimottagningen - en av landets största. Här arbetar vi evidensbaserat och i tvärprofessionella team bestående av sjuksköterskor, dietister, läkare och kuratorer för att ge våra patienter bästa möjliga vård.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som dietist hos oss blir du en del av både dietistenheten och allergiteamet. Du arbetar självständigt men alltid nära kollegor och övriga professioner. I rollen ingår bland annat:
nutritionsbedömningar och rådgivning inom internmedicin i både slutenvård och öppenvård deltagande i födoämnesprovokationer i samråd med teamet undervisning, föreläsningar och kunskapsspridning inom verksamheten aktiv medverkan i utvecklingsarbete och förbättringsinitiativ
Kvalifikationer:
• är trygg i din yrkesroll och har patientens behov i fokus
• är ansvarstagande, engagerad och trivs i team
• har god förmåga att prioritera, fatta beslut och arbeta självständigt
• är flexibel och har lätt för att samarbeta uttrycker dig mycket väl i tal och skrift
• har god administrativ förmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad dietist med svensk legitimation
• erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
Meriterande:
• erfarenhet och/eller intresse av akutsjukvård och allergologi
• intresse för interprofessionellt arbete
• erfarenhet av undervisning och utvecklingsarbete
• magisterexamen
Hos oss får du en arbetsplats där du både kan bidra med och utveckla din kompetens. Du får stort ansvar och möjlighet att planera din vardag tillsammans med kollegorna.
Du blir en del av ett varmt, sammansvetsat team där trygghet, glädje och gemenskap präglar arbetet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt och värdesätter allas röst. Här har du möjlighet att påverka.
Vårt samarbete bygger på ömsesidigt förtroende, delaktighet och en öppen dialog.
Urval och intervjuer sker fortlöpande.
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/258". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset , Hälsoprofession och vårdadministration
Sofia Pettersson, Verksamhetschef Hälsoprofessione 070–2757045
9691352