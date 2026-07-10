Dietist till social och omsorgsförvaltningen i Ystads kommun
Ystad kommun / Dietistjobb / Ystad Visa alla dietistjobb i Ystad
2026-07-10
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Vi söker dietist som vill vara med och utveckla organisationens kvalitetsarbete inom kost och nutrition. Ett uppdrag där vi tillsammans arbetar strukturerat och systematiskt för att nå bästa kvalitet. Genom ditt arbete bidrar du till kost och nutritionsfrågornas betydelse för hälsa och livskvalitet och skapar därmed en ökad kompetens kring dessa frågor i verksamheterna. Arbetet innebär tvärprofessionellt samarbete med MAS, MAR, verksamhetschefer, enhetschefer, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, fysioterapeuter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som kommundietist ansvarar du för utbildningar och sammankallar kostombuden i våra verksamheter. Du kommer att utgöra ett rådgivande stöd. I ditt uppdrag ingår att ta fram och utveckla material för att underlätta implementeringen av metoder. Du kommer även att genomföra regelbundna kvalitetsmätningar av måltider och nattfasta.
• Anordna fortbildningar för omvårdnadspersonal och legitimerad personal.
• Ge verksamhetsstöd till kommunens verksamheter inom Social omsorg .
• Arbeta med utveckling och implementering av rutiner, metoder och verktyg inom mat, måltider och nutrition
• Utveckla webbutbildningar som riktar sig till personal inom omvårdnad i särskilda boenden och ordinärt boende och funktionsnedsättning och socialpsykratri.
• Anordna grundutbildningar för nya kostombud
Kommundietistens roll kräver en god förmåga till omvärldsbevakning och att hålla sig uppdaterad kring lagstiftning, nationella riktlinjer samt internationell och nationell forskning. I tjänsten ingår även att delta i lokala, regionala och nationella nätverk.Kvalifikationer
Vi söker dig som är pedagogisk, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du är initiativtagande, arbetar självständigt och trivs med att utveckla verksamheter tillsammans med andra. Du har ett stort intresse för- och kunnande inom kost ochnutrition och vill arbeta med rådgivning och utveckling av nutritionsfrågor inom både ordinärt boende, särskilt boende och funktionsnedsättning och socialpsykratri.
Kvalifikationer krav
• Legitimerad dietist.
• Behörighet att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård.
• Minst 2 års erfarenhet som legitimerad dietist
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God datorvana.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård.
• Erfarenhet av kost och nutrition för äldre
• Erfarenhet av samverkan i multiprofessionellt team
• Erfarenhet av att utbilda personal och driva utvecklings- och kvalitetsarbete inom kost och nutrition.
Var vänlig och bifoga din Yrkeslegitimation för att underlätta i Rekryteringsprocessen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer planeras att genomföras under vecka 32. Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Knappval
Bemanning och Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se +46411577023 Jobbnummer
9998869