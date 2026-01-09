Dietist till sluten- och ätstörningsvården på Barn- och ungdomspsykiatrin
Region Värmland / Dietistjobb / Karlstad Visa alla dietistjobb i Karlstad
2026-01-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens barn- och ungdomspsykiatri!
Din arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatrin är regionens specialistresurs för barn och ungdomar med svår psykisk ohälsa.
Tillsammans med andra aktörer inom regionen har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för barn och unga och deras familjer. Samverkan är en stor och viktig del av vårt arbete.
Verksamheten består av slutenvård, dygnet runt på avdelning 48 samt dagvård och besök inom öppenvården på mottagning 5 - enheten för ätstörningar och ätstödsteamet (ÄST). På samtliga nivåer bedrivs nutritionsbehandling i nära samarbete med de olika multidisciplinära teamen i form av individuell kostbehandling och rådgivande samtal.
Vi ser fram emot att skapa en sömlös vård för våra patienter med olika ätstörningsdiagnoser där du som dietist kommer bidra med din expertkunskap både till familjer och till oss i personalgruppen.
Vi erbjuder dig:
- Kollegialt nätverk, dietisterna som jobbar inom barnmedicin, barnhabilitering och barnpsykiatri sammanstrålar i ett barnteam en gång per månad för kollegialt utbyte.
- Ett nära samarbete med Centrum för ätstörningar och dietisten där finns uppbyggt.
- Kompetensutveckling utifrån ditt behov, med särskild prioritet i de diagnoser och patientgrupper du som dietist möter inom BUP.
- Intressant arbete ihop med övriga professioner på BUP.
- Kompetensutveckling och utvecklingsarbete inom vårt interna nätverk för dietister.
- Hälsofrämjande arbetsplats, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
- En välplanerad introduktion med mentorskap från en dietistkollega.https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner?qs=VÃ¥ra
fÃ¶rmÃ¥nerPubliceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Som dietist i BUPs ätstörningsvård jobbar du över vårdnivåerna i multidisciplinära team och deltar på verksamhetens ronder, behandlingskonferenser, där teamen tillsammans utformar en gemensam behandlingsplan för patienterna. Det övergripande behandlingsupplägget består av en familjebaserad behandling i tre faser som följer Maudsley-modellen för behandling av ätstörningar.
Patientgruppen består av ungdomar med ätstörningar, ibland i kombination med andra diagnoser. Vårdnivåerna består av slutenvård dygnet runt samt dagvård och besök inom öppenvården. På samtliga nivåer bedrivs nutritionsbehandling i nära samarbete med de olika multidisciplinära teamen i form av individuell kostbehandling och rådgivande samtal.
Inom slutenvården stöttar du personalen i kostrelaterade frågor och i utformningen av matlistor med främsta syfte att häva svält och att förbereda patienten för fortsatt behandling av ätstörning genom att stärka kostrelaterad föräldraförmåga.
Inom dagvården stöttar du personalen i utformningen av matlistor och agerar stöd till patienten och anhöriga vid behov. Inom öppenvården har du enskilda eller sambokade besök tillsammans med behandlare i andra yrkesprofessioner och bedriver nutritionsbehandling med ungdomar och föräldrar.
Organisatoriskt jobbar du för att skapa struktur och enhetliga förhållningssätt över vårdnivåerna i frågor gällande kost och nutrition.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad dietist med intresse för barn och unga med psykiatrisk problematik. Vi tror att du som söker har jobbat några år i yrket. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och unga samt deras föräldrar. Även meriterande med tidigare erfarenhet av psykiatri och ätstörningsproblematik. Vi ser positivt på om du läst extra högskolepoäng inom psykologi, och/ eller tidigare arbetat inom ätstörningsvården.
Som person ser vi att du har lätt för att kommunicera på ett tydligt och konkret sätt och bidrar till att skapa och vidmakthålla struktur. Du är flexibel och kan anpassa dig till olika situationer och behov. Du vill jobba i team och har lätt för att samarbeta med andra yrkesprofessioner. Din förmåga att skapa tydlighet och struktur är en viktig del i att nå gemensamma mål. Vi lägger stor vikt på god samarbetsförmåga och personliga egenskaper.
Välkommen in med din ansökan, intervjuer sker löpande.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260066". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Barn-och ungdomspsykiatri Kontakt
Erica Gauffin, avdelningschef 010-8318324 Jobbnummer
9676206