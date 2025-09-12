Dietist till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Arbetsbeskrivning
Ta tillfället att arbeta med barn i en engagerande och meningsfull verksamhet!
Som dietist på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset träffar du barn och ungdomar som behöver kostbehandling och kostrådgivning på grund av olika sjukdomar inom bland annat neurologi, gastroenterologi, allergi och astma, neonatologi och inom diabetes typ 1.
Sachsska har en av Sveriges största diabetesmottagningar och du möter barn och ungdomar med diabetes i både slutenvård och öppenvård.
Du har tre erfarna dietistkollegor där det nära samarbetet är ett viktigt stöd och en nyckel till kvalitet och utveckling.
Du och dina kollegor erbjuder fysiska besök men även telefonrådgivning och digitala besök via Alltid Öppet. Du kommer även att arbeta med barn och ungdomar som vårdas inneliggande på sjukhuset där vi bland annat använder screeningverktyget Strong Kids. I uppdraget ingår förskrivning av näringsprodukter genom FHH via beställningsportalen. Dietistmottagningen samarbetar med alla mottagningar, sektioner och avdelningar på Sachsska. Det är viktigt att kunna undervisa, implementera och sprida kunskaper inom ämnet för övriga professioner inom verksamhetsområdet.
Arbetsuppgifter och diagnosområden fördelas i gruppen utifrån kompetens och erfarenhet men alla hjälps åt med helheten. Studenthandledning kan bli aktuellt.
Startdatum och slutdatum kan diskuteras. Publiceringsdatum2025-09-12Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken, ansvarsfull, flexibel och engagerad. Du är kommunikativ och behöver trivas med att arbeta både självständigt och i team. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kompetenskrav
Svensk dietistlegitimation
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom pediatrik
Erfarenhet av arbete på akutsjukhus
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö.
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
