Dietist till primärvårdsrehab Dalen Rehab Södra
Region Stockholm / Dietistjobb / Stockholm Visa alla dietistjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ha ett flexibelt arbete där du är med och gör skillnad? Sök då till oss på Dalen Rehab och bli en del av vår kompetenta, engagerade och generösa arbetsgrupp.
Vi arbetar utifrån vår värdegrund som är patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje!
Vi finns på Dalens sjukhus i Enskededalen med goda kommunikationer med både tunnelbana och buss. Vi är en del av SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, och vi har tillsammans med våra enheter på Södermalm, i Farsta och i Högdalen i uppdrag att bedriva primärvårdsrehabilitering. Hos oss arbetar arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kiropraktorer, kurator, logoped samt administrativ personal. Totalt är vi ca 130 medarbetare varav 11 är dietister.
På Dalen Rehab arbetar två dietister och dietisterna inom Rehab Södra har regelbundna nätverksträffar för internutbildning, kvalitetsutveckling och erfarenhetsutbyte och det finns ett gott kollegialt stöd och samarbete mellan enheterna.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och utvecklande och du kommer träffa både barn och vuxna med stor variation av besvär tex diabetes, hjärt-kärlsjukdom, övervikt, mag-tarmsjukdomar, undernäring eller allergi/intolerans. Du kommer att bedöma, behandla och ge rådgivning både på mottagningen och vid hembesök. Vi erbjuder även våra patienter digitala besök. Det finns även möjlighet att leda grupper och hålla kostföreläsningar.
Dokumentation sker i Take Care och vid hembesök tar vi oss runt med våra bilar eller med cykel och vi har med oss våra datorer och kan enkelt dokumentera eller hitta information på plats.
Vi erbjuder bla:
• Flextid och stor möjlighet att styra dina arbetstider samt att delvis arbeta hemifrån med digitala besök.
• En trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar.
• Individuell lönesättning.
• Fri sjukvård upp till högkostnadsbelopp.
• Friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag om 5000kr/år.Kvalifikationer
• Legitimerad dietist.
• Körkort B och körvana då det underlättar vid hembesök.
• Tidigare erfarenhet som dietist inom öppenvård/primärvård är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, vilket bl a innebär att du:
• Är trygg i din profession.
• Har en god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete.
• Är lyhörd och är bra på att kommunicera och samarbeta.
• Har lätt för att skapa nya kontakter och få till fina möten med både patienterna och kollegorna.
• Är engagerad, professionell och ansvarsfull.
• Gärna delar med dig av din kunskap både till patienter och till kollegor.
När du arbetar i patientens rum behöver du klara av att vistas i miljöer med pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Anställningsform:
Tillsvidare, heltid 40 tim/vecka med flexibla arbetstider. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Tillträde februari 2026 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Övrig information:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7678". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Rehab Södra Kontakt
Anna Rudenhammar, Enhetschef 08-12345041 Jobbnummer
9635582