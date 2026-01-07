Dietist till Öppenvårdsmottagningen på sjukhuset i Torsby
Din arbetsplats
Sjukhuset Torsby är en trivsam arbetsplats som har flera fördelar som bland annat närhet,
korta beslutsvägar, effektivitet, tillgänglighet och kvalitét.
Under Öppenvårdsmottagningen
finns alla planerade specialistmottagningar samt ett mobilt team. Vi är cirka 40 medarbetare.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag - fredag.
Vi-känslan är ständigt närvarande på sjukhuset Torsby och samtliga enheter har en central roll i arbetet med och kring våra patienter. Vi är ett litet sjukhus i norra Värmland med stort hjärta och engagemang för våra patienter och medarbetare, där alla enheter och samarbetspartners lyfts fram som en viktig del i navet för att arbetet ska flyta på smidigt och säkert för den som besöker oss. På sjukhuset månar vi om personalens hälsa och välbefinnande och vi har tillgång till ett eget personalgym samt egen personlig tränare.
Anställningen gäller till och med 2026-08-31 med möjlighet till förlängning. Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
På Torsby sjukhuset jobbar tre dietister som tillsammans delar på arbetsuppgifterna.
Arbetsuppgifterna består bland annat av nutritionsbedömning och behandling av inneliggande patienter på våra tre vårdavdelningar kirurgi/ortopedi och medicin. Du träffar även patienter på remiss inom öppenvården, har gruppundervisning, telefonrådgivning och distansbesök.
Du som dietist är kunskapsstöd till övrig vårdpersonal och ingår i teamarbete kring olika patientgrupper. Arbetet är mycket varierande och fritt och du har stora möjligheter att själv påverka hur du lägger upp din dag.
Torsby sjukhus är enda sjukhuset i Värmland som jobbar med Obesitas kirurgi där dietisten har en stor roll i processen inför en operation samt efter operationen. Obesitasverksamheten är ett team som består av sjuksköterskor, dietist samt kirurger.
Att ni är flera dietister ger dig goda möjligheter att rådfråga kollegor vid behov.
Vi ger dig en individuellt anpassad introduktion samt erbjuder ett roligt och givande arbete med flexibel arbetstid.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad dietist, har du erfarenhet inom yrket ses det som meriterande. För att trivas i rollen behöver du uppskatta att arbeta självständigt och att själv strukturera samt genomföra dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar och kan anpassa dig efter förändrade omständigheter. Vi lägger även stor vikt vid din samarbetsförmåga då teamarbete utgör en stor del av arbetet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
