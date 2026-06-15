Dietist till Öppenvårdsmottagningen på sjukhuset i Torsby
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2026-06-15
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Vi söker nu en dietist till Öppenvårdsmottagningen på sjukhuset i Torsby!
Din arbetsplats
Sjukhuset Torsby är en trivsam arbetsplats som har flera fördelar. Bland annat närhet, korta beslutsvägar, effektivitet, tillgänglighet och kvalitét. Under Öppenvårdsmottagningen finns alla planerade specialistmottagningar samt ett mobilt team och vi är cirka 40 medarbetare.
Vi-känslan är ständigt närvarande på Sjukhuset Torsby och samtliga enheter har en central roll i arbetet med och kring våra patienter. Vi är ett litet sjukhus i norra Värmland med stort hjärta och engagemang för våra patienter och medarbetare, där alla enheter och samarbetspartners är en viktig del i navet för att arbetet ska flyta smidigt och säkert för dem som besöker oss.
Gott samarbete mellan enheterna, korta beslutsvägar och närkontakt med ledningsgruppen är ett kännetecken för oss. På sjukhuset månar vi om personalens hälsa och välbefinnande och vi har tillgång till ett eget personalgym samt egen personlig tränare.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består bland annat av nutritions bedömning och behandling av inneliggande patienter på våra tre vårdavdelningar, dvs både inom kirurgi, medicin och ortopedi. Du träffar även patienter på remiss inom öppenvården, har gruppundervisning, telefonbesök och distansbesök. Du som dietist är kunskapsstöd till övrig vårdpersonal och ingår i teamarbete kring olika patientgrupper.
Arbetet är mycket varierande och fritt och du har stora möjligheter att själv påverka hur du lägger upp din dag. Torsby sjukhus är enda sjukhuset i Värmland som jobbar med Obesitas kirurgi där dietisten har en stor roll i processen inför en operation samt efter operationen.
Obesitasverksamheten är ett team som består av sjuksköterskor, dietist samt kirurger. På Torsby sjukhus jobbar ytterligare två dietister vilket ger dig möjlighet att rådfråga vid osäkerhet. Vi ger dig en individuellt anpassad introduktion och erbjuder ett roligt och givande arbete. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag - fredag.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad dietist, har du erfarenhet inom yrket ses det som meriterande.
För att trivas i rollen behöver du uppskatta att arbeta självständigt och att själv strukturera samt genomföra dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar och kan anpassa dig efter förändrade omständigheter. Vi lägger även stor vikt vid din samarbetsförmåga då teamarbete utgör en stor del av arbetet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
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I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 TORSBY Arbetsplats
Dietistmottagning Sjukhuset Torsby Jobbnummer
9962739