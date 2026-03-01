Dietist till Joylife primärvårdsrehabilitering i Vallentuna (uppstart)
2026-03-01
Vill du vara med och forma framtidens primärvårdsrehabilitering?
Joylife är en väletablerad vårdgivare som driver hälso- och sjukvård med fokus på individanpassade insatser, hög kvalitet och tillgänglighet. Med 11 kliniker som bedriver både privat och offentlig vård. Vi har byggt upp ett unikt koncept där arbetsglädje, utveckling och patientnytta går hand i hand.
Nu startar vi upp en ny rehabiliteringsverksamhet inom ramen för vårdval primärvårdsrehabilitering i Region Stockholm, och söker en legitimerad dietist som vill vara med från början - i en tvärprofessionell miljö tillsammans med fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Om rollen
Som dietist hos oss arbetar du med kostbehandling och livsstilsrådgivning för patienter med bland annat övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, mag-tarmsjukdomar samt ätsvårigheter. Arbetet sker i nära samverkan med övriga yrkesgrupper inom teamet - i syfte att stötta varje patient i att återfå eller bibehålla sin funktions- och aktivitetsförmåga i vardagen.
Du blir en viktig del i en verksamhet där kvalitet, personcentrering och innovation står i fokus.
Vi söker dig som:
Är legitimerad dietist
Har minst 3-4 års erfarenhet av kliniskt arbete, gärna inom primärvårdsrehabilitering
Har god kunskap om evidensbaserad nutrition, samt olika behandlingsmetoder och pedagogiska arbetssätt
Trivs med självständigt arbete men ser också styrkan i ett nära samarbete inom team
Har erfarenhet av att dokumentera digitalt enligt gällande lagstiftning
Är nyfiken, lyhörd och vill vara en aktiv del i att bygga något nytt
Vi erbjuder dig:
En nybyggd, toppmodern mottagning - med utrustning, lokaler och teknik i framkant
Ett tvärprofessionellt team med högt engagemang och mycket glädje
Möjlighet att påverka arbetssätt, flöden och patientmöten
En arbetsgivare med trygga anställningsvillkor
Stöd och struktur från Joylifes centrala rehaborganisation
