Dietist till Familjeläkarna primärvårdsrehab i Saltsjöbaden
2025-12-22
Familjeläkarna växer, och består idag av ca 1000 anställda som med sitt engagemang och kompetens skapar en varm och familjär arbetsgrupp. Vill du vara en del av vår familj? Välkommen att söka tjänsten som dietist hos Familjeläkarna. Vi söker dietist till team Saltsjöbaden.
Familjeläkarna driver i dag vårdcentraler, ASIH och läkarinsatser på särskilda boenden (SÄBO) i Region Stockholm, Uppsala och Östergötland.
Verksamhetens värdeord:
• Arbetsglädje och energi
• Patientens nöjdhet och trygghet
• Medicinsk excellens
Familjeläkarna är ISO certifierade.
Vi söker dig som har ett stort engagemang och som brinner för kvalitet i vården. Söker du en arbetssituation där du kan påverka både din och verksamhetens utveckling? Där ditt engagemang och din drivkraft kan bidra till goda och mätbara resultat? Vill du arbeta i en verksamhet med korta beslutsvägar där patienten står i centrum?
Då kan det vara dig vi letar efter!
Inom Familjeläkarna arbetar vi över gränser och samarbetar mellan de olika enheterna. Vi ser det därför som positivt om du har ett flexibelt förhållningssätt. Nu söker vi en dietist till Primärvårdsrehab, en tjänst med ordinarie arbetsuppgifter som dietist inom Primärvårdsrehab och Hemrehab, tjänsten innebär både gruppbehandlingar och individuella besök.
