Dietist till Dietistverksamheten i Helsingborg
Region Skåne, Primärvården / Dietistjobb / Helsingborg Visa alla dietistjobb i Helsingborg
2026-07-14
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, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en verksamhet där du gör verklig skillnad för människors hälsa och livskvalitet? Hos oss i Helsingborg får du en attraktiv arbetsmiljö med närhet till hav, kultur och natur, vilket skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Inom primärvården arbetar vi nära både patienter och kollegor för att främja hälsa, förebygga sjukdom och erbjuda individanpassad kost- och nutritionsbehandling. Som dietist hos oss blir du en del av en stor och engagerad dietistgrupp inom Region Skåne.
Dietistverksamheten är organiserad inom den offentliga primärvården och består av 43 medarbetare som arbetar på hälsovalsenheter, inom specialiserad palliativ vård samt på barn- och ungdomsmottagning. Vi är en erfaren och kunnig grupp med bred kompetens inom olika diagnoser, tillstånd och förebyggande arbete. Genom ett nära samarbete får du tillgång till kollegornas samlade erfarenhet och kunskap, vilket skapar goda möjligheter till både stöd och utveckling.
• Att jobba som dietist i Primärvården är väldigt utvecklande och roligt. Det är aldrig tråkigt! Jag jobbar med alltifrån små barn till äldre med olika diagnoser så man lär sig mycket. Vi har också flera utbildningsmöjligheter, vår chef är väldigt öppen för att vi ska utbilda oss om vi ser ett behov eller känner för att fördjupa oss i något. Det händer saker hela tiden inom vårt område så det är kul att kunna hålla sig uppdaterad, säger Hanna som är legitimerad dietist i Primärvården.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Som dietist arbetar du med kost- och nutritionsbehandling inom både prevention och behandling för patienter i olika åldrar och med varierande behov och diagnoser. Arbetet omfattar såväl individuella patientmöten som gruppverksamhet. Ett viktigt inslag i rollen är det tvärprofessionella samarbetet på vårdcentralen. Du bidrar med din specifika kompetens samtidigt som du tar del av andra professioners kunskaper och erfarenheter.
Vi arbetar bland annat med dietistledd mottagning för uppföljning efter obesitaskirurgi i primärvård och riktade hälsosamtal för 40- och 50-åringar. Därutöver ger du stöd och fortbildning inom nutritionsområdet till övrig vårdpersonal genom att bland annat arbeta i vår Helpdesk, Dietist direkt, för primärvårdens personal i Region Skåne och utveckla informationsmaterial.
• Jag uppskattar friheten att själv kunna vara med och lägga upp mina arbetsdagar och vara med och påverka. Jag har möjlighet att ha olika grupper inom exempelvis övervikt, Irritable Bowel Syndrome (IBS) eller individuella samtal. Dessutom är ledningen och mina kollegor guld! Även om jag sitter ensam i min roll på vårdcentralen så har jag ett stort nätverk med andra dietistkollegor och det finns alltid kompetenta kollegor ett samtal eller mejl bort, säger Hanna.
Vi satsar även på digital utveckling inom kost- och nutritionsbehandling. Under hösten 2026 införs ett nytt stöd- och behandlingsprogram som ska fungera som ett kompletterande verktyg för våra dietister. Möjlighet till visst distansarbete finns, men huvuddelen av arbetstiden är förlagd till vårdcentralen.
Som ny medarbetare får du en genomtänkt introduktion med bredvidgång hos erfaren dietist samt en utsedd mentor som stöd under din första tid hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad dietist med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Eftersom du är en del av vårt team är dina personliga egenskaper av stor vikt. Som person gillar du att ta ansvar och egna beslut. Vi ser även att du har en god förmåga att anpassa dig efter förändrade omständigheter samt att du kan variera självständigt arbete med teamarbete. Andra värdefulla egenskaper är att du är strukturerad, kreativ och initiativtagande. Därtill har du mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift anpassat för målgruppen.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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251 87 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Naturvetarna
Kristina Olsson 0462751836 Jobbnummer
10002210