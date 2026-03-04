Dietist till Dietistverksamheten i Hässleholm
Region Skåne, Primärvården / Dietistjobb / Hässleholm Visa alla dietistjobb i Hässleholm
2026-03-04
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till oss i Hässleholm med närhet till natur, goda pendlingsmöjligheter och stabila hälsovalsenheter med stark lokal förankring. Inom primärvårdens dietistverksamhet arbetar vi nära patienterna och vårdteamet för att stärka hälsa och förebygga sjukdom samt genom individuellt anpassad kost- och nutritionsbehandling. Här blir du en del av en stor och kompetent dietistgrupp i Region Skåne.
Dietistverksamheten är organiserad inom den offentliga primärvården. Vi är 43 medarbetare som arbetar inom offentliga hälsovalsenheter, specialiserad palliativ vård och en barn- och ungdomsmottagning. Det innebär en stor grupp dietistkollegor i varierande åldrar och bakgrund med stor kompetens inom flertalet diagnoser och tillstånd samt inom preventivt arbete. Vi har ett nära samarbete så tillgången till kollegors samlade kompetens är en fantastisk möjlighet och hjälp.
• Att jobba som dietist i primärvården är väldigt utvecklande och roligt. Det är aldrig tråkigt! Jag jobbar med alltifrån små barn till äldre med olika diagnoser så man lär sig mycket. Vi har också flera utbildningsmöjligheter, vår chef är väldigt öppen för att vi ska utbilda oss om vi ser ett behov eller känner för att fördjupa oss i något. Det händer saker hela tiden inom vårt område så det är kul att kunna hålla sig uppdaterad, säger Hanna som är legitimerad dietist i Primärvården.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som dietist till Hässleholm.
I rollen som dietist arbetar du med kost och nutrition, inom såväl prevention som behandling och möter patienter i varierande åldrar med olika tillstånd och diagnoser. Du arbetar med patienterna både enskilt och i grupp. Därutöver ger du stöd och fortbildning inom nutritionsområdet till övrig vårdpersonal genom att bland annat arbeta i vår Helpdesk, Dietist direkt för primärvårdens personal i Region Skåne samt utvecklar informationsmaterial. Riktade hälsosamtal för 40- och 50 åringar ingår också.
• Jag uppskattar friheten att själv kunna vara med och lägga upp mina arbetsdagar och vara med och påverka. Jag har möjlighet att ha olika grupper inom exempelvis övervikt eller Irritable Bowel Syndrome (IBS) eller individuella samtal. Dessutom är ledningen och mina kollegor guld! Även om jag sitter ensam i min roll på vårdcentralen så har jag ett stort nätverk med andra dietistkollegor och det finns alltid kompetenta kollegor ett samtal eller mejl bort, säger Hanna.
Ett viktigt samarbete är det lokala arbetet på arbetsplatsen och samverkan med övriga professioner. Att vara en del av arbetsgruppen och ta del av andras och sprida egen yrkesgrupps kompetens.
Vi arbetar också med dietistledd mottagning för uppföljning efter obesitaskirurgi. Kost- och nutritionsbehandling via digital teknik är andra utvecklingsområden och vi ser också över möjligheten att kunna arbeta hemifrån till viss del.
Som nyanställd hos oss erbjuds du introduktion på arbetsplatsen, bredvid gång hos dietist-kollega samt att du tilldelas en mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad dietist med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Eftersom du är en del av vårt team är dina personliga egenskaper av stor vikt. Som person gillar du att ta ansvar och egna beslut. Vi ser även att du har en god förmåga att anpassa dig efter förändrade omständigheter samt att du kan variera självständigt arbete med teamarbete. Andra värdefulla egenskaper är strukturerad, kreativ och initiativtagande. Därtill har du mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift anpassat för målgruppen.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
