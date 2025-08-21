Dietist till Dietistverksamheten i Hässleholm
Region Skåne, Primärvården / Dietistjobb / Hässleholm
2025-08-21
Gör skillnad. Varje dag.
Dietistverksamheten är organiserad inom offentliga primärvården. Vi är 43 medarbetare som arbetar inom offentliga hälsovalsenheter, specialiserad palliativ vård och en barn- och ungdomsmottagning. Det innebär ett härligt gäng med en stor grupp dietistkollegor i varierande åldrar och bakgrund med stor kompetens inom flertalet diagnoser och tillstånd samt inom preventivt arbete. Vi har ett nära samarbete så tillgången till kollegors samlade kompetens är en fantastisk möjlighet och hjälp.
• Att jobba som dietist i Primärvården är väldigt utvecklande och roligt, säger Hanna som är legitimerad dietist. Det är aldrig tråkigt! Jag jobbar med alltifrån små barn till äldre med olika diagnoser så man lär sig mycket. Vi har också flera utbildningsmöjligheter, vår chef är väldigt öppen för att vi ska utbilda oss om vi ser ett behov eller känner för att fördjupa oss i något. Det händer saker hela tiden inom vårt område så det är kul att kunna hålla sig uppdaterad.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en legitimerad dietist till Hässleholm.
I rollen som dietist arbetar du med kost och nutrition, inom såväl prevention som behandling, varierande åldrar, tillstånd och diagnoser. Du arbetar med patienterna både enskilt och i grupp. Därutöver ger du stöd och fortbildning inom nutritionsområdet till övrig vårdpersonal genom att bland annat arbeta i vår Helpdesk, Dietist direkt, för primärvårdens personal i Region Skåne och utveckla informationsmaterial.
• Jag uppskattar friheten att kunna planera mina arbetsdagar och påverka mitt arbete, säger Hanna. Jag har möjlighet att arbeta med olika grupper, som de med övervikt eller Irritable Bowel Syndrome (IBS), samt hålla individuella samtal. Ledningen och mina kollegor är fantastiska! Trots att jag är ensam i min roll på vårdcentralen har jag ett stort nätverk av dietistkollegor, och det finns alltid kompetenta kollegor bara ett samtal eller mejl bort.
Ett viktigt samarbete på arbetsplatsen är det lokala arbetet och samverkan med olika professioner. Genom att vara en aktiv del av arbetsgruppen kan du både ta del av andras kompetens och dela med dig av din egen yrkesgrupps expertis. Vi arbetar också med dietistledd mottagning för uppföljning efter obesitaskirurgi. Vi fokuserar på att utveckla kost- och nutritionsbehandling med hjälp av digital teknik, och utforskar även möjligheter för att arbeta hemifrån till viss del.
Hos oss som ny medarbetare får du en gedigen introduktion på arbetsplatsen, där du får gå bredvid en dietistkollega och tilldelas en mentor för att stödja din utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad dietist med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Du är en person som trivs med att ta ansvar och fatta egna beslut. Vi värdesätter din förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter och att du kan balansera självständigt arbete med effektivt teamarbete. Viktiga egenskaper hos dig inkluderar att vara strukturerad, kreativ och initiativrik. Dessutom har du en mycket god förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt, anpassat för olika målgrupper. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Ewa-Marie Johannesson, Verksamhetschef 070-261 67 62 Jobbnummer
9470091