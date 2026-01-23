Dietist till Dietistmottagning klinisk nutrition i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Dietistjobb / Malmö Visa alla dietistjobb i Malmö
2026-01-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i en organisation med många spännande kliniska utmaningar då vi har uppdrag inom både akut, basal och nationell högspecialiserad vård. Är du den vi söker till vårt härliga gäng på Dietistmottagning klinisk nutrition i Malmö?
Nu välkomnar vi en ny dietist till vårt team med en tjänst inriktad mot akut samt nedre bukkirurgi och en tjänst med inriktning plastik- och kärlkirurgi samt onkologi.
Hos oss arbetar du i våra tvärprofessionella team på både avdelning och mottagning, med det stöd du behöver från erfarna och kompetenta dietistkollegor på enheten. Du erbjuds även regelbunden vidareutbildning både inom och utom Region Skåne för att utveckla din kompetens.
Vi är Skånes universitetssjukhus (Sus) största dietistenhet med 25 medarbetare som har nutritionskompetens, främst dietister men även sjuksköterska och sekreterare. Tillsammans har vi en bred samlad nutritionskompetens och strävar alltid efter att ha roligt på jobbet och en god sammanhållning inom teamet.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
I din roll som dietist har du ett varierande och utvecklande arbete med nutritionsbehandlingens alla verktyg, allt från individanpassade kostråd till enteral och parenteral nutrition. Arbetet omfattar både behandling av inneliggande patienter samt i öppenvården med fysisk, digital och telefonmottagning. Du kommer att träffa patienter och anhöriga samt samarbeta tvärprofessionellt med flera yrkeskategorier inom vård och omsorg.
Du kommer arbeta med utveckling av nutritionsomhändertagandet på vårdavdelning tillsammans med kunnig och etablerad nutritionsansvarig vårdpersonal samt vara ett viktigt kunskapsstöd till övrig vårdpersonal.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om såväl samarbete i team som att arbeta självständigt och ta egna beslut. Att arbeta varierat med både enklare och mer komplex problemlösning ser du som en utmaning, du tar gärna initiativ och har en god samarbetsförmåga. Då vi tycker det är viktig att hitta rätt medarbetare till vårt team kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att vara behörig för tjänsten är du legitimerad dietist med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Elisabet Bergh Börgdal, Enhetschef 040-33 60 96 Jobbnummer
9701286