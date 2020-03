Dietist till Blekingesjukhuset Karlskrona, tillsvidaretjänst - Region Blekinge, Rehabiliteringskliniken - Dietistjobb i Karlskrona

Prenumerera på nya jobb hos Region Blekinge, Rehabiliteringskliniken

Region Blekinge, Rehabiliteringskliniken / Dietistjobb / Karlskrona2020-03-03I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.Dietisterna har uppdrag inom olika kliniker på sjukhuset och inom primärvården. Vår mottagning finns både i Karlshamn och i Karlskrona och vi samverkar över länet. Organisatoriskt tillhör dietisterna rehabiliteringskliniken, på samma sätt som ett flertal andra paramedicinska enheter.Nu satsar vi och rekryterar två nya kollegor. Vi har under det senaste året genomlyst vår dietistverksamhet och kommit fram till nya och bättre arbetssätt. Är du intresserad, engagerad och vill vara med oss i vårt arbete med att implementera detta?2020-03-03Vi söker dig som trivs i rollen som dietist, uppskattar arbete inom sluten- och öppenvård, med enskilda patienter och i grupp, tycker att utveckling och förbättringsarbete är roligt. Du kommer arbeta tillsammans med erfarna kollegor och ha stöd av medicinsk sekreterare. Vi sitter tillsammans på en dietistmottagning och har ett gott kollegialt utbyte av varandra.Som dietist har du en självklar och uppskattad roll på vårdavdelningar och mottagningar. Utöver nutritionsbedömningar ingår utbildning och konsultation till omvårdnadspersonal. Du samverkar med andra yrkeskategorier och har möjlighet att bidra till utveckling av teamarbete. Kompetensutveckling är en självklarhet och vi täcker upp för varandra vid utbildning eller annan frånvaro.Tjänsterna är framförallt riktade mot medicinkliniken t ex patienter inom lungmedicin, hematologi, allergi och/eller njurmedicin. Områdena inkluderar mottagning och arbete på vårdavdelning. Du kommer även träffa patienter från andra verksamhetsområden. Vi är öppna för dina erfarenheter och intresseområden när vi utformar innehållet i respektive tjänst.Vad är största utmaningen med jobbet?Den största utmaningen är att få alla pusselbitarna på plats. Nu rekryterar vi två dietister och vi ser verkligen fram mot våra nya kollegor. Vi har gjort ett stort förbättringsarbete men ibland räcker inte tiden till ändå. Tack och lov har jag erfarna kollegor och tillsammans prioriterar vi och löser det mesta, säger Valeria dietist.Hur är det att som dietist tillhöra rehabiliteringskliniken?Rehabiliteringskliniken är en bra klinik. Vi har nära till varandra och beslutsvägarna är korta. Vår vision är: "Rehabkliniken är en arbetsplats och verksamhet jag vill tillhöra. Varje möte håller en god kvalitét och tillför mervärde till de inblandade. Det ger mig en känsla av sammanhang." Jag tycker vi gör det bästa varje dag för att leva upp till vår vision.Hos oss får du:Introduktion och stöd av erfarna kollegorFlexibel arbetstidRegelbunden fortbildning och vi planerar för schemalagd utvecklingstidMöjlighet att påverka ditt uppdrag.Möjlighet att byta ut semesterdagstillägg mot extra lediga dagarFriskvårdsbidrag, gratis gym i fina lokaler samt hälsoveckaÄr du engagerad och tycker om att utveckla dietistverksamhet? Då ska du söka tjänsten, du kommer att trivas hos oss!Du ska vara legitimerad dietist, gärna med erfarenhet av yrket och patientgrupperna. För att trivas hos oss är det viktigt att du är självständig, engagerad och vill fortsätta utveckla dietistverksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Urval och tillsättning kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan. Tillträde enligt överenskommelse.Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2020-03-31Region Blekinge, Rehabiliteringskliniken5130466