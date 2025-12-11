Dietist till Barn- och ungdomshabiliteringen, Örebro
2025-12-11
Vi utökar nu vår dietistmottagning!
Vi söker dig som är legitimerad dietist och som vill utveckla dig inom pediatrisk nutrition. Vi erbjuder dig ett varierat, spännande och inspirerande arbete som dietist på heltid på Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Örebro län. Barn- och ungdomshabiliteringen har i uppdrag att ge stöd och insatser till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som innebär begränsningar i kognition-, kommunikation-, hörsel-, syn eller rörelseförmåga. Stöd och insatser ges också till deras familjer och nätverk.
Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt deras familjer och nätverk. I team samarbetar flera olika yrkesprofessioner. Hos oss finns kurator, logoped, psykolog, specialpedagog, läkare, sekreterare, enhetschef, arbetsterapeut och fysioterapeut. Barn- och ungdomshabiliteringen är en del av Område nära vård.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
På Barn- och ungdomshabiliteringen träffar du som dietist barn och ungdomar med ät- och sväljsvårigheter relaterade till funktionsnedsättningar såsom cerebral pares, neuromuskulära sjukdomar, neuropsykiatriska funktionshinder samt syndrom av olika slag. Du utgår från en helhetsbild av barnens behov. Du har egen mottagning men också mottagningsbesök tillsammans med andra professioner såsom läkare, sjuksköterska eller logoped. Du är en viktig kugge i habiliteringsarbetet och samverkar med de olika teamen på Barn- och ungdomshabiliteringen med frågeställningar kring nutrition. Du kommer naturligtvis att ha ett nära samarbete med din dietistkollega som redan finns på plats. Du har även möjlighet att vara med i och utveckla vår viktiga gruppverksamhet. Vi utvecklar innehållet i tjänsten tillsammans med dig. Vi erbjuder flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till fortbildning och utveckling. Du erbjuds en bra introduktion med mentor och handledare.
Legitimerad dietist. Erfarenhet från arbete med barn och ungdomar och/eller med personer med funktionsnedsättning är meriterande men inte ett krav. B-körkort krävs då resor i tjänsten kan förekomma. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet: Du har god förmåga att ta egna beslut och att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du tycker om att samverka med patienterna och deras nätverk samt medarbetare i vår egen och i andra verksamheter.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
