Dietist till ätstörningsteam, Psykiatriska kliniken
Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter.
Kliniken består av öppen- och slutenvård, beroendevård, akutverksamhet samt våra mobila verksamheter. Du hittar vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet samt i garnisonsområdet.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Målet är alltid trygg och sammanhållen vård med patients behov i fokus. Vi vill också vara ledande när det gäller hållbarhet i arbetslivet och då behöver vi bland annat fler engagerade medarbetare!
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen består av allmänpsykiatriska basteam samt flera subspecialiserade team, däribland ett ätstörningsteam. Vi söker nu en vikarie för vår dietist som går på föräldraledighet. Tjänsten är placerad i vårt ätstörningsteam men med uppdrag gentemot andra öppenvårdsteam och slutenvårdsavdelningar. Välkommen till en arbetsplats där du arbetar självständigt men samtidigt i nära samarbete med dina kollegor!
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som dietist innebär att såväl självständigt som tillsammans med andra behandlare i teamet bedriva behandlingsarbete för vuxna personer med ätstörningsdiagnos. Som dietist utför du bedömningar av energi- och näringsbehov, arbetar med rutiner för måltidsordning samt förskriver nutritionsprodukter vid behov. I patientkontakterna arbetar du även med psykoedukation och motiverande arbete kring kost och nutrition. Du samverkar med vårdgrannar och kan även delta vid remissbesök och bedömning av nya patienter.
En del av din tjänst innebär ett internt konsultuppdrag gentemot klinikens öppenvårdsteam samt slutenvårdsavdelningar. Dessa uppdrag kan exempelvis avse patienter med undervikt kopplat till annan psykiatrisk diagnos än ätstörning och handlar oftast om kortare punktinsatser. Uppdrag gentemot slutenvårdsavdelningarna kan även innebära insatser avseende näringsberäkning för patienter i behov av näringstillförsel via sond.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad dietist med intresse för ätstörningsvård och psykiatri. Tidigare erfarenhet och utbildning inom ätstörningsvård, psykiatri och/eller neuropsykiatri liksom vana vid teamarbete är meriterande.
Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Arbetet ställer stora krav på personlig mognad och flexibilitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person har du god samarbetsförmåga samt trivs med att arbeta i team med andra professioner. Du är självständig och trygg och kan planera, organisera och prioritera i ditt arbete. Givetvis arbetar du efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Du tycker också att trivsel och den sociala arbetsmiljön är viktig för arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en heltidstjänst men tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Vid behov kan viss del av arbetstiden förläggas på distans. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/559".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040)
Psykiatriska kliniken i Linköping
Matilda Elm, enhetschef matilda.elm@regionostergotland.se 010-1030269
