Dietist sökes till MåBra hälsa - En växande primärvård med nya ägare
2026-02-19
Vill du bli en del av ett engagerat team som prioriterar hälsa, kvalitet och långsiktig utveckling? Hos oss på MåBra Hälsa får du möjlighet att växa både professionellt och personligt.
I expanderar just nu våra verksamheter med dietister till våra kliniker i Hammarby Sjöstad och Danderyd.
Som dietist på våra mottagningar får du möjlighet att arbeta självständigt i en inspirerande och professionell arbetsmiljö. Du kommer att vara en del av ett sammansvetsat team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer och naprapater. Hos oss delar vi vår kunskap och erfarenheter för att ge bästa möjliga vård till våra patienter.
Hos oss får du en varierad roll där du har möjlighet att arbeta på alla våra kliniker och kombinera distansarbete med arbete på plats.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och ett fullt utrustat gym. Här finns även en friskvårdsavdelning med gruppträningsinstruktörer. En arbetsplats där både din och våra patienters hälsa sätts i fokus!Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Genomföra kostrelaterade bedömningar samt ge individanpassad behandling och rådgivning för patienter i alla åldrar med olika diagnoser.
Möjlighet till varierat arbete med patienter på klinik och inom hemrehabilitering.
Samarbeta nära med andra terapeuter och kollegor i ett tvärprofessionellt team för att ge bästa möjliga vård.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för hälsa och som gillar att dela med dig av din kunskap. Du ser det som en självklarhet att bidra till en positiv och trivsam arbetsmiljö där alla kan växa och utvecklas.
Vad vi erbjuder:
Flexibla arbetstider och möjlighet att planera din arbetsdag.
Delvis arbete på distans.
En dynamisk och stimulerande arbetsmiljö med korta beslutsvägar.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
En arbetsplats som prioriterar hög tillgänglighet, god kvalitet och ett professionellt bemötande.
Har du ett passionerat intresse för träning och hälsa samt ett hälsofrämjande synsätt? Då kommer du att trivas hos oss!
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt härliga team på MåBra Hälsa!
Välkommen med din ansökan redan idag - urval och anställning sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
CV och personligt brev
E-post: ansokan@innovatrek.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dietist - MåBra". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovatrek AB
(org.nr 559072-2905)
Virkesvägen 6 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
MåBra Hälsa Jobbnummer
9752545