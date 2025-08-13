Dietist sökes till Ekerö Rehab
Region Stockholm / Dietistjobb / Stockholm Visa alla dietistjobb i Stockholm
2025-08-13
Vi söker nu dietist för en tillsvidareanställning till vår mottagning på Ekerö.
Vill du bli en i vårt fantastiska gäng på vackra Ekerö? Mottagningen är belägen på Ekerö som är en av våra öar på Mälaröarna. Ekerö Ligger ca 15 min med buss från Brommaplan eller 15 minuter med bil via Ekeröleden från Slagsta
Hos oss finns det möjlighet att arbeta med mottagningsarbete, inom hemrehab och delvis digitalt hemifrån när verksamheten så tillåter.
Vi erbjuder en arbetsplats med kompetenta, positiva och drivna arbetskamrater som tillsammans skapar förutsättningar för att förbättra våra patienters livskvalité. Vårt arbete präglas av arbetslust och stort engagemang! På Ekerö Rehab arbetar förutom dietist även arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Vi är en lagom stor grupp på 10 personer.
Rehab Västra är en egen resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde med uppdrag att bedriva primärvårdsrehabilitering (basuppdrag) samt ett tilläggsuppdrag för neuroteam i öppenvård. Våra mottagningar finns i Bromma, Ekerö, Kista och Spånga och tillsammans är vi ca 70 medarbetare varav 7 dietister. I dietistgruppen har en av dietisterna ett samordningsansvar som yrkesföreträdare för gruppen. Du kan läsa mer om oss på Ekerö rehab (regionstockholm.se)
Vi erbjuder:
En hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och privatliv är för oss en självklarhet!
I vår verksamhet arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö och en utvecklande lärandemiljö. En hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och privatliv är för oss en självklarhet! Därför satsar vi på flexibla arbetstider, ett generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till friskvård på arbetstid samt fri sjukvård. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Dietisten inom Primärvårdsrehab möter patienter i alla åldrar och du kommer att arbeta med patienter som har livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, övervikt samt mag-tarmsjukdomar, undernäring eller allergi/intolerans. Arbetet sker genom bedömning, behandling och rådgivning både på mottagningen och vid hembesök. Du förskriver och ordinerar nutritionsprodukter och speciallivsmedel.
Arbetet kräver god samarbetsförmåga då du ibland kommer arbeta i team med andra yrkeskategorier på mottagningen och samverka med anhöriga, hemtjänst och andra vårdgivare kring dina patienter. I arbetet ingår även gruppbehandling för olika diagnosgrupper och handledning av studenter.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning med placering i Bromma med start enligt överenskommelse. Heltid 100%, 40 tim/ vecka, deltid kan eventuellt diskuteras. Provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Legitimerad dietist
Erfarenhet av primärvård är meriterande liksom kandidatexamen, magisterexamen eller annan vidareutbildning
B-körkort är ett kravDina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, vilket innebär att du:
Tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta över yrkesgränserna
Är ansvarstagande och förenar självständigt arbete med god samarbetsförmåga
Är flexibel och har god samarbets- och kommunikativ förmåga
Är lyhörd, stresstålig, serviceinriktad
Har en positiv attityd till utveckling och förnyelse av arbetet
När du arbetar i patientens hem måste du klara av att vistas i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Övrig information:
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Information om tjänsten lämnas av:
Enhetschef: Malin Åkerljung, Telefonnummer: 08-123 390 85
Fackliga företrädare: Naturvetarna
Namn: Gunilla Häll , Telefonnummer: 08-12367641
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Västra
