Dietist/kostekonom till ESF projekt hållbara skolmåltider
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du driva utveckling som gör verklig skillnad för människor i Stockholm?
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad söker nu en kostekonom/leg.
dietist till ett EU-finansierat projekt inom Europeiska socialfonden (EFS). Projektet syftar till att säkerställa en mer hållbar och klimatsmart måltidsverksamhet i Stockholm stads kommunala skolor genom kompetenshöjande åtgärder. Utbildningsförvaltningens grund- och gymnasieskolor serverar ungefär 100 000 skolluncher varje dag. Som kostekonom/leg. dietist arbetar du i nära samverkan med förvaltningens kostenhet och med projektledaren för projektet. Detta är en projektanställning på heltid under 12 månader.
Om projektet
ESF-projektet syftar till att säkerställa en mer hållbar och klimatsmart måltidsverksamhet i Stockholmsstads skolor genom kompetenshöjande åtgärder riktade mot olika personalkategorier i utbildningsnämndens organisation. Fokus i projektet ligger på att utbilda och stärka den kökspersonal som planerar och tillagar måltiderna, men även skolledning, central förvaltning och pedagogisk personal inkluderas i kompetensutvecklingsinsatser. Projektets övergripande mål är att skolornas personal ska känna sig trygga, säkra och kompetenta i att servera god och näringsrik mat, med låg miljö- och klimatpåverkan, till samtliga elever i stadens skolor.
Inom projektet ska ett nytt kostdatasystem implementeras samt recept och menyer skapas som speglar projektets mål. Då det idag inte finns något kostdatasystem med recept kommer man i rollen som kostekonom/leg.dietist att utforma recepten och menyerna från start och bygga en helt ny recept- och menybank med hållbara måltider.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
I rollen som kostekonom/leg.dietist ingår till exempel följande arbetsuppgifter:
Tillsammans med projektgrupp/kostenhet utforma hållbara, klimatsmarta menyer och recept. Skapa och lägga in recept/menyer i ett kostdatasystem. Leda och arbeta med referensgrupper för utformning av menyer och recept. Administrera kostdatasystemet Planering och genomförande av implementering av kostdatasystemet till ca 100 skolkök. Stötta verksamheter i frågor kopplade till kostdatasystemet
Dina arbetsuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras under projekttiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad examen från kostekonom/kostvetarprogrammet alt leg. dietist. Du ska ha mångårig erfarenhet av att arbeta i offentliga måltidsverksamheter och ska ha arbetat med skolmåltider i större organisationer. Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat med menyplanering i större kostdatasystem (tex Matilda, Mateo) för skolmåltider. Du ska ha erfarenhet av, och kunskap om storkök och vad som krävs för att planera måltider med stora volymer samt ha god kännedom om livsmedel på storhushållsmarknaden. Du har även god kunskap om livsmedelssäkerhet, egenkontroll och allergener.
Du är mycket noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har ett gott omdöme och är professionell i din roll och i dina samarbeten. Du kan både arbeta självständigt samt driva och leda processer men ska även gilla att samarbeta och vara en del av ett team. Du är prestigelös och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi vill även att du ska ha erfarenhet att ha lett referensgrupper för kök kopplat till matsedelsplanering.
Meriterande
Erfarenhet av att hålla i presentationer för större grupper. Vana att identifiera administrativa behov och utforma rutiner för dessa. Erfarenhet av administration kring inköp och upphandling. Vana av och förmåga att ta sig an olika systemstöd. Att ha samverkat/ingått i övergripande nätverk kopplat till skolmåltider.
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Ett meningsfullt arbete som bidrar till en hållbar och klimatanpassad skolmåltid för alla Stockholms stads skolelever. Kompetenta kollegor och ett gott arbetsklimat. Att vara en del av ett viktigt samhällsuppdrag i en av Europas mest dynamiska städer.
Anställningen är en projektanställning under 12 månader.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
