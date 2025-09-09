Dietist Asih/spsv Rehabhotellet Solna
2025-09-09
Rehabhotellet finns i lokalerna på Gamla Karolinska Sjukhuset i Solna. Företaget erbjuder avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) alla dagar dygnet runt, sedan 2013. År 2021 öppnade vi vår palliativa avdelning med 12-14 platser.
Vårt team består av Läkare, Sjuksköterskor, Undersköterskor, Distriktssköterskor, Sjukgymnast, Arbetsterapeut, Kurator och Dietist. I dagsläget är vi ca 40 anställda och har ca 90 inskrivna patienter inom ASIH och SPSV.
Vi vårdar patienter i varierande åldrar och med olika diagnoser, vanligast är dock cancer, KOL, hjärtsjukdom, infektion och nutrition. Vi sätter ett högt värde i att skapa trygghet för våra patienter och deras närstående med hjälp av god kvalitet, delaktighet och kontinuitet.
De ledord som genomsyrar vår verksamhet är att aktivt upprätthålla och främja livskvaliteten hos patienter utifrån en helhetssyn - alla människor är unika. För att ge våra patienter den bästa vården krävs ett sammansvetsat team av personal som samarbetar för att sätta patienten i fokus, och vi hoppas att du vill bli en av oss.
Vi söker dig som:
Är legitimerad dietist
Är innovativ, flexibel och kan ta eget initiativ
Har ett genuint engagemang för patienterna.
Har en helhetssyn på människan och strävar efter en personcentrerad vård där patientens behov sätts i centrum
Vill vara del av ett team där vi hjälps åt.
Vill utveckla dig själv och vara delaktig i att utveckla verksamheten.
Har du erfarenhet är det meriterande men störst vikt läggs vid dina personliga egenskaper och att du är rätt person som passar in i vår arbetsgruppPubliceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Du kommer att utföra sedvanliga dietist arbetsuppgifter inom avancerad hemsjukvård och på vår palliativa avdelning.
Tillsammans med läkare ha ansvar för patienters nutritionsbehandling.
Ansvara för nutritionsrutiner genom att skapa, uppdatera och kontrollera att personal inom ASIH teamet arbetar efter riktlinjerna.
Bedöma och utreda patienters eventuella nutritionsrisker och åtgärda detta genom att starta nutritionsbehandling.
Förskriva nutritionsprodukter såsom kosttillägg och sondmat.
Bedriva ett fortlöpande och systematiskt kvalitetssäkringsarbete gällande nutrition genom att följa den vetenskapliga utvecklingen inom området och genom att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
Utbilda och delge nutritionskunskaper till övrig personal inom ASIH teamet.
Dokumentera i journalsystemet Take Care enligt patientjournallagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: mohamed.ali@rehabhotellet.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dietist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rehabhotellet Sthlm AB
(org.nr 556893-3575), http://www.rehabhotellet.se
Karolinska vägen 22 (visa karta
)
171 64 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9499757