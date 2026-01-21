Dialyssjuksköterska för sjukhus i Oslo-området i sommar
Dedicare AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dedicare AB (publ) i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Dialyssjuksköterska - sommaruppdrag på sjukhus i Oslo-området
Vill du arbeta i en modern sjukhusmiljö och samtidigt uppleva sommaren i och runt Oslo?Nu söker Dedicare dialyssjuksköterskor till uppdrag på sjukhus i Oslo-området från vecka 26 till 33.
Vi ser gärna att du kan arbeta hela perioden, men det finns även möjlighet att arbeta enskilda veckor - vi anpassar uppdraget efter dina önskemål.
Om uppdraget
Arbete på hemodialysavdelning på sjukhus
Avdelningen använder Artis och AK-98 dialysmaskiner från Baxter
Journalsystem och IT-stöd: DIPS och Diamant
Professionell arbetsmiljö med gott samarbete och tydliga rutinerPubliceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Har norsk legitimation
Har gärna minst 2 års erfarenhet från hemodialysavdelning
Har erfarenhet av DIPS (meriterande)
Behärskar ett nordiskt språk flytande, både muntligt och skriftligt
Kan arbeta självständigt, men trivs också som del av ett team
Är flexibel, strukturerad, engagerad och pålitlig
Dedicare erbjuder:
Gratis resa och boende under hela uppdraget
Övertidstillägg efter 35,5 timmar
12 % semesterersättning
Flexibilitet i praktiken - välj själv vilka perioder du vill arbeta
Pensionsintjäning i DNB samt försäkringar
Personlig och tät uppföljning från bemanningskonsult som själv är sjuksköterska
Hos Dedicare får du trygghet, kvalitet och personlig uppföljning, samtidigt som du får möjlighet att arbeta i spännande uppdrag inom norsk specialistvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dedicare AB (publ)
(org.nr 556516-1501), https://www.dedicare.no/nurse/ Arbetsplats
Dedicare AS Kontakt
Jannicke Gjønnes jannicke.gjonnes@dedicare.no Jobbnummer
9697428