Dialogledare Majorna, Kungsladugård, Högsbo och Gåsagången.
2025-09-04
Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.Är du över 18år och söker ett extrajobb?
Hyresgästföreningen Västra Sverige söker nu engagerade unga som vill arbeta som Dialogledare för kommande boendedialog om minskad energianvändning och källsortering i lägenhet. Projektet syftar till att prata med hyresgäster om hur vi tillsammans kan minska energianvändningen och förbättra källsorteringen i sina lägenheter.
Vad kommer du att göra?
• Knacka dörr och samtala med hyresgäster i Majorna, Kungsladugård, Högsbo och Gåsagången.
• Föra dialog om källsortering, energianvändning och hållbara vanor i vardagen.
• Arbeta i team tillsammans med andra dialogledare.
• Vara en del av ett projekt som stärker boendes inflytande som stärker boendes inflytande och bidrar till mer miljömedvetna val
Varför ska du söka?
• Du får erfarenhet av samhällsarbete och hållbarhetsfrågor.
• Du blir en del av ett meningsfullt projekt kring boendeinflytande om miljöfrågor
• Du får möjlighet att utveckla dina kommunikativa färdigheter.
• Du blir del av ett peppigt och engagerat team.
Ersättning och period
Timanställning med lön enligt kollektivavtal.
Arbetet pågår oktober-december 2025. Kvällar och helger.
Intresserad?
Skicka in din ansökan senast 19 september 2025
För frågor, kontakta rekryterande chef Alfredo Torrez, mobil: 072-7084717
Fackliga representanter är för Handels Abdi Abdikadir, 010-459 24 02 eller för Saco Mimmi Allansson, 010-459 14 05.
Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.
Region Västra Sverige har över 67 000 medlemmar, varav cirka 1600 är aktiva som förtroendevalda och ett 80-tal anställda. Regionkontoret är placerat i Göteborg. Ersättning
Alfredo Torrez
alfredo.torrez@hyresgastforeningen.se 072–7084717
