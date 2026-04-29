Diakonal präst eller teologisk diakon till Göteborgs Stadsmission
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Mötesplats S:t Johanneskyrkan ligger som en av fem enheter under Stadsmissionens område Mötesplatser och Stöd. Området finansieras till största del av insamlade medel, vilket ger oss en unik möjlighet att forma verksamheten utifrån de behov vi ser i staden och vara en oberoende röstbärare för våra besökare. Verksamhetsområdets övriga enheter är Mötesplats Centrum, Mötesplats Hisingen, Mötesplats Nordost samt Stödcentralen.
S:t Johanneskyrkan invigdes 1866 som en kyrka för de kyrklösa. Hos oss ligger den som är hemlös och vilar i kyrkbänken, den som är ensam söker sig till oss för att äta i gemenskap och vi är en plats där många får en trygghet de annars saknar. S:t Johanneskyrkan har öppet 365 dagar om året och varje dag när vi öppnar kyrkan så gör vi det tillsammans.
Vi har över hundra besökare varje dag med människor från hela staden som kommer till vår mötesplats S:t Johanneskyrkan. Vi är en vardagskyrka och en gudstjänstfirande församling och erbjuder en mångfald av aktiviteter, individuellt stöd och gemenskap. Syftet är att öka den enskildes känsla av sammanhang och tilltro till den egna förmågan samt bidra till att minska social och ekonomisk utsatthet.
OM TJÄNSTEN
Vår arbetsgrupp består av präster, diakon, församlingspedagog, musiker, socialassistenter, socialarbetare, samordnare, verksamhetsutvecklare och enhetschef. Vi är 19 personer som har olika roller men ett gemensamt uppdrag, där volontärer ingår som en självklar del av vår verksamhet.
Vi är en gudstjänstfirande församling och en social mötesplats för en mångfald av personer. Ingen dag är den andra lik och vi möter dagligen människor i akut kris eller som bara kommer för en pratstund.
S:t Johanneskyrkan har låg tröskel och bred port, både praktiskt och teologiskt. Vi arbetar dagligen med olika kulturella uttryckssätt då vi ser kulturens läkande kraft. Du behöver ha en öppenhet för annorlunda möten och en längtan efter en vardagskyrka fylld med liv och rörelse. Hos oss fylls arbetsdagen av möten med glädje eller djupaste förtvivlan.
Främsta arbetsuppgifter:
Leda och utveckla våra gudstjänster och andakter
Finnas till för själavård och enskilda samtal
Leda grupp- och kulturaktiviteter och hålla studiebesök
Vid behov hålla minnesgudstjänster
Vara en del av den sociala verksamheten i samarbete med det övriga arbetslaget
VEM ÄR DU?
Du är präst- eller diakonvigd enligt Svenska kyrkans ordning och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med människor som befinner sig i särskilt utsatta livssituationer.
För oss är dina personliga egenskaper det viktigaste och att du längtar efter att arbeta i en kreativ mirakelverkstad.
Du har förmågan att se vad som behöver göras utöver dina egna arbetsuppgifter och kan rycka in i café eller brödutdelning när det behövs.
Din samarbetsförmåga och prestigelöshet bidrar till att du arbetar mycket bra med både anställda och volontärer samt besökare. Vidare är du tydlig med att sätta gränser vilket är av stor vikt i vår verksamhet.
PRAKTISK INFORMATION
Utdrag från belastnings- och misstankeregistret är ett krav innan anställning kan erbjudas.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr
(org.nr 556746-3038), https://www.stadsmissionen.org/
Första Långgatan 28B (visa karta
)
413 27 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Stadsmission Kontakt
Präst
Katarina Ramberg katarina.ramberg@stadsmissionen.org 031-7553687
9883756