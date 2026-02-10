Diakon/Socionom i församling och ekonomisk mottagning
2026-02-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Skäggetorps församling i Linköpings domkyrkopastorat är en öppen mångkulturell församling. Hit kommer många människor från olika kulturer, i alla åldrar, för gemenskap, samtal, fördjupning och för att fira gudstjänst. Församlingen präglas av en stor gudstjänstfirande gemenskap och ett diakonalt förhållningssätt, där samverkan inom pastoratet och med externa aktörer är viktigt. Församlingen är också en del av nätverket "Framtiden bor hos oss" (FBHO) som samlar församlingar i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar. Frågor som rör integration och inkludering är viktiga värden i vårt församlingsarbete.
Vi söker nu en diakon eller en socionom som brinner för att arbeta i församling men som också har ett stort intresse av att bli en del av vår nyinrättade ekonomiska mottagning som är pastoratsövergripande.
Om jobbet
I denna roll som diakon/socionom kommer du att arbeta 50 % i Skäggetorp församling och 50 % på vår nya diakonala ekonomiska mottagning som kan vara lokaliserad på olika platser inom Linköpings domkyrkopastorat.
Som diakon/socionom i Skäggetorp församling får du möta människor utifrån deras förutsättningar, i såväl grupp som i enskilda samtal. Du bidrar med diakonala perspektiv i församlingens liv och ett särskilt fokus för dig i denna roll kommer att ligga på att samordna och utveckla det ideella medarbetarskapet samt själavård. I tjänsten ingår det att delta i församlingens gudstjänstliv och gruppverksamheter. I Skäggetorp församling finns ett arbetslag bestående av tio personer, varav tre diakoner. Tillsammans med övriga diakoner och arbetslaget kommer du att utveckla det diakonala arbetet och mötesplatserna i församlingen.
Som diakon/socionom på vår diakonala ekonomiska mottagning (DEM) kommer du att bli en del av ett team på tre personer som kommer att ansvara för att starta upp en helt nyinrättad enhet. Detta kommer att innebära att vi implementerar nya arbetssätt och strukturer i pastoratets diakonala arbete. Inom DEM kommer stödsökande med ekonomiska svårigheter att kunna boka tid för samtal och praktiskt stöd. Din uppgift blir då att göra djupgående ekonomiska utredningar med fokus på att hjälpa dem du möter vidare. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med våra församlingsdiakoner, myndigheter och Linköpings kommun. Det är centralt att att du har ett driv och intresse att sätta dig in i myndigheters och kommunens regelverk för att kunna stötta stödsökande på bästa sätt. Detta kräver att du är ständigt ajour med gällande lagstiftning inom området. Det ingår också i rollen att driva ett påverkansarbete i samhället kring dessa frågor och föra dialog med centrala externa aktörer.
Alla diakoner/socionomer i pastoratet möts regelbundet och i tjänsten ingår det också att samverka kring diakonala satsningar i pastoratet.
Arbetet är förlagt till både dagtid, kvällar och helger.
Om dig
Vi söker dig som:
• Är vigd diakon eller på väg mot vigning, alternativt utbildad socionom
• Har en god administrativ förmåga
• Har god kännedom om hela processen för ekonomiskt bistånd
• Brinner för inkludering i alla bemärkelser.
• Är självgående men som tycker om att samarbeta.
• Kan inge förtroende och skapa goda relationer
Vi ser gärna att du har arbetat som diakon eller socionom några år och har du erfarenhet av liknande arbete är det meriterande, gärna i en kontext som kännetecknas av mångfald.
Som person söker vid dig som är strukturerad och gillar ordning och reda. Du är trygg i dig själv och bidrar med positivitet och en god stämning i arbetslaget. Vi ser också att du är driven och kan hantera ett stort antal ärenden parallellt. Vidare är det viktigt att du är en lagspelare med förmågan att vara flexibel.
Körkort är ett krav för denna tjänst.
Varaktighet
Tillsvidare.
Placering
Skäggetorp.
Enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 2 mars. Märk din ansökan med dnr P 2026-0089. Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida.
Tjänsten kräver att du är medlem i Svenska kyrkan.
Linköpings domkyrkopastorat - ett pastorat som gör skillnad.
I Linköpings domkyrkopastorat verkar människor med djup kompetens inom teologi, diakoni, pedagogik, musik, administration och service. Mellan och inom varje yrkesgrupp finns plats för kunskapsutbyte, reflektion, skratt och goda samtal. Vårt mål är att på bästa sätt använda oss av varandras resurser, arbeta tillsammans och att ständigt utvecklas utifrån vår vision "För att världen ska leva". Pastoratets mål är att bidra till det goda samhället samt stärka den kyrkliga seden med ett särskilt fokus på dop och konfirmation. Domkyrkopastoratet består av nio församlingar. Vi firar gudstjänst i 11 kyrkor där ideella medarbetare i hög grad bidrar till ett levande församlingsliv. Här finns fler än 200 anställda medarbetare med en gemensam förvaltning som tillhandahåller ett professionellt stöd med relevant kompetens inom ekonomi, HR, begravnings- och fastighetsfrågor, lokalvård, kommunikation och IT. Ersättning
Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Domkyrkopastorat
(org.nr 252003-0228), https://www.svenskakyrkan.se/linkoping Arbetsplats
Linköpings domkyrkopastorat Kontakt
Församlingsherde Skäggetorp
Liza Hagberg Lerner Liza.Hagberg-Lerner@svenskakyrkan.se 013-30 39 81 Jobbnummer
