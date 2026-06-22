Diakon eller socionom med kyrklig erfarenhet
Falu pastorat / Prästjobb / Falun Visa alla prästjobb i Falun
2026-06-22
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I världsarvsstaden Falun finns nästan allt. Vacker natur, historisk gruva, ett rikt musikliv, stora möjligheter till friluftsliv, landsbygd och en levande stadskärna.
I Falu pastorat, som är en del av Falu kommun, finns ännu mer. Fem församlingar, engagerade församlingsbor, 70 trevliga medarbetare, en god ekonomi, fina kyrkor och församlingslokaler. Här firas gudstjänster såväl helg som vardag. Här möts barn, unga och vuxna till olika gemenskapsträffar och till samtal om tro och liv. I pastoratet finns ett väl utvecklat diakoniarbete med bland annat Mary-verksamhet och många församlingsbor återfinns i någon av pastoratets körer.
Vill du göra skillnad i människors liv – på riktigt?
Vi söker en engagerad, lyhörd och modig diakon som vill vara med och stärka vårt arbete med social hållbarhet i samverkan med olika aktörer.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Hos oss blir du en central del av församlingens diakonala arbete. Du möter människor i livets alla skeden och bidrar till att skapa hopp, sammanhang och stöd. Arbetet är varierat och kräver strategiskt kompetens likaväl som ett flexibelt arbetssätt.
Leda och utveckla diakonal verksamhet
Samverka med Falu kommun och civilsamhället
Stödja och organisera ideella medarbetare
Arbeta förebyggande med social hållbarhet och inkluderingKvalifikationer
Diakon med socionomutbildning som grund eller socionom med kyrklig erfarenhet
Har god förmåga att arbeta strategiskt
Är trygg, strukturerad och har lätt för att samarbeta med såväl kollegor som församlingsbor
Har erfarenhet av socialt arbete, diakoni eller liknande område
Trivs med att utveckla verksamhet och hitta nya arbetssätt
För att ta dig runt bland våra olika kyrkor behöver du ha B-körkort och tillgång till egen bil. Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och gäller tillsvidare. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För denna tjänst krävs medlemskap i Svenska kyrkan. Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas av den som erbjuds tjänsten.
Intervjuer kommer ske i mitten på augusti-26 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu pastorat
(org.nr 252003-0764), https://www.svenskakyrkan.se/
Kristinegatan 11 (visa karta
)
791 71 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Erika Jernberg erika.jernberg@svenskakyrkan.se 023702023 Jobbnummer
9971968