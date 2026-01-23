Diakon eller Socionom - 50 % vikariat på Diakonicentrum
Växjö Pastorat / Prästjobb / Växjö Visa alla prästjobb i Växjö
2026-01-23
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö Pastorat i Växjö
Svenska kyrkan Växjö har ca 53 000 medlemmar i 11 församlingar inom stad och på landsbygd. Tillsammans är vi ca 230 medarbetare, ett hundratal förtroendevalda och ett stort antal ideella som arbetar vi för visionen - En levande kyrka. Nära livet. Varje dag.Vill du göra skillnad på riktigt?
Diakonicentrum har sedan starten 2014 varje vecka året om öppnat dörrarna för människor i utsatthet. Vi finns i skärningspunkten mellan kyrkan och samhällets goda krafter, i nära samarbete med myndigheter och civilsamhälle. På kristen grund vill vi stödja och hjälpa människor som befinner sig i utsatthet. Verksamheten präglas av en stark tro på människans förmåga och egenmakt att förändra sitt liv, genom det kristna kärleksbudskapet.
Genom servering, möjlighet till hygien och vila, kontakter med samhälle, gudstjänstliv, samtal, rådgivning och sociala aktiviteter skapar vi förutsättningar för människor att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Vill du med oss fortsätta göra skillnad? Ingen kan göra allt, men tillsammans gör vi skillnad.
Om tjänsten
Vi söker dig som är vigd diakon inom Svenska kyrkan eller examinerad socionom för ett vikariat på 50 %. Du blir en viktig del av vårt team på Diakonicentrum, där vi idag är 10 medarbetare och nära 80 volontärer.
Arbetsuppgifter:
• Möta människor i samtal och rådgivning.
• Delta i den öppna verksamheten och bidra till en välkomnande miljö.
• Utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och volontärer.
• Samverka med myndigheter och civilsamhällets aktörer.
• Delta i bön och gudstjänstliv som en naturlig del av arbetet.
Kvalifikationer
• Vigd diakon eller socionomexamen.
• Erfarenhet av socialt arbete, gärna med människor i utsatthet.
• God kännedom om samhällets sociala skyddsnät.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
• Personlig mognad, trygghet och förtroendeskapande i möten.
• Körkort klass B.
• Medlemskap i Svenska kyrkan och förankring i kyrkans tro och liv.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Anställningsform: Vikariat, 50 %
Tillträde: Efter överenskommelse
Placering: Diakonicentrum, Växjö Ersättning
Lön utbetalas 25e varje månad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Pastorat
(org.nr 252004-7701) Arbetsplats
Svenska kyrkan Växjö Kontakt
Chef för Diakonicentrum
Anette Lind anette.lind2@svenskakyrkan.se Jobbnummer
9702223