Diakon - vill du vara med där stadens puls möter människors vardag?
Jönköpings församling, Jönköping / Prästjobb / Jönköping Visa alla prästjobb i Jönköping
2026-03-31
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings församling, Jönköping i Jönköping Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Svenska kyrkan Jönköping, i Växjö stift, är en dynamisk och växande församling som speglar stadens utveckling och förändring.
Med en årlig befolkningstillväxt på nästan 2000 invånare och en kommun som på sikt siktar på att nå 200 000 invånare, är vår församling i ständig rörelse. Denna utveckling påverkar inte bara våra invånare utan även näringsliv, föreningsliv och den kristna församlingens roll i staden. Vi verkar i en kontext där våra tio kyrkor är organiserade i tre geografiska församlingsområden och där vi driver tre förskolor, familjerådgivning, samtals- och diakonimottagningar. Vi finns på sjukhuset, på högskolan och i kriminalvården, och vi söker ständigt nya kreativa arbetssätt för att vara närvarande i stadens framväxande områden. Begravningsverksamheten är aktiv i fyra verksamhetsområden.
I Jönköpings församlingsområde väster söker vi nu en diakon med hjärta för barn, unga och unga vuxna. Här får du arbeta i en levande församling där mötet med människor står i centrum. Hos oss får du vara med och skapa sammanhang där tro, hopp och gemenskap kan växa.
Du kommer att röra du dig mellan olika miljöer där kyrkan finns nära människors liv. I Sofiakyrkan mitt i centrala Jönköping möter du människor mitt i stadens puls. I Bymarkskyrkan och stadsdelen Strandängen, mitt i ett bostadsområde, finns närheten till familjer, barn och vardagsgemenskap. Och i Järstorps kyrka, där landsbygden tar vid, möter du lugnet, naturen och människor som lever nära bygden. Tillsammans bildar dessa platser en varm och levande helhet där kyrkan finns mitt i människors vardag.Om tjänsten
Som diakon hos oss kommer du särskilt att arbeta med barn, unga och unga vuxna. En viktig del av uppdraget är att vara diakon i konfirmandarbetet och läger. Här finns stora möjligheter att bidra med närvaro, samtal och trygghet.
Du möter också människor i andra livssituationer. I tjänsten ingår själavårdande samtal, du leder andakter på våra äldreboende och i kyrkan. Du får möjlighet att bidra till att skapa öppna och inkluderande mötesplatser för människor i alla åldrar inom församlingsområdet.
En viktig del av uppdraget är att arbeta tillsammans med ideella medarbetare. Vi vill vara en församling där fler människor får möjlighet att bidra med sina gåvor, och där du som diakon är med och uppmuntrar, vägleder och hjälper ideella att växa in i uppgifter och ansvar.
Som diakon finns du nära människor i både glädje och svårigheter. Du ingår i och samarbetar med ett engagerat arbetslag.
Vi söker dig som:
- är vigd diakon i Svenska kyrkan eller under utbildning till diakon i svenska kyrkan
- har ett varmt engagemang för barn, unga och unga vuxna
- trivs med att arbeta relationsskapande och närvarande
- ser värdet i att bygga gemenskap tillsammans med ideella
- vill vara en del av ett kreativt och samverkande arbetslag
- bär kyrkans tro med öppenhet, lyhördhet och hopp
Vi erbjuder
- ett meningsfullt och varierat diakonalt arbete
- ett engagerat arbetslag där vi samarbetar och stöttar varandra
- möjlighet att forma och utveckla arbetet med barn, unga och ideella
- en arbetsplats där tro, omsorg och gemenskap står i centrum
Hos oss blir du en del av ett levande församlingsliv där gudstjänst, diakoni, undervisning och musik möts. Vi vill vara en kyrka mitt i människors liv - en plats där tro får växa och där ingen behöver vara ensam.
Välkommen att bli diakon i Jönköping församlingsområde väster - en tjänst där du möter människor i stadens puls, i bostadsområdets vardag och i landsbygdens lugn.
Vill du veta mer?
Kontakta gärna Inga-Grethe Carlsson, enhetschef församlingsområde väster tel. 0730-70 97 96, e-post: inga-grethe.carlsson@svenskakyrkan.seFacklig kontakt
Kyrkans akademikerförbund - Linda Muhr Sandahl tel. 0485-15329
Vision - Madeleine Teglbjaerg tel. 0470 - 70 49 22
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Körkort är nödvändigt.
Sista ansökningsdagen är den 13 april 2026. Vi tillämpar löpande urval under ansökningstiden.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/239".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings församling
(org.nr 252004-9210)
Jönköpings församling, Jönköping
9829859