Diakon - Anundsjö och Skorpeds församlingar
2026-01-30
I en vacker och levande landsbygd är Anundsjö och Skorpeds församlingar "kyrkan i bygden".
Vi lever med närhet till såväl fjäll som kust och med en svindlande natur runt knuten. Vårt arbete präglas av ett stort engagemang hos såväl medarbetare, förtroendevalda som ideella.
Vill du bli en del av vårt arbetslag?
Som diakon blir du en viktig del av det gemensamma arbetslaget som består av ytterligare en diakon och totalt drygt tiotalet medarbetare. Arbetet leds av församlingsherden och vi värnar ett gott samarbete och eget ansvar, vilket vi tror är både utvecklande och skapar en trivsam arbetsmiljö.
Din huvuduppgift är att, tillsammans med din diakonkollega, leda, utveckla och samordna församlingarnas diakonala arbete. Du har en naturlig plats i församlingens gudstjänster, leder andakter på äldreboenden, rekryterar, samordnar och inspirerar ideella, ansvarar för diakonala grupper, har enskilda samtal samt ingår i pastoratets diakonkollegium.
I våra församlingar finns mycket god verksamhet att bygga vidare på men också utrymme att låta dina gåvor och din blick för behoven få forma arbetet. Vi söker dig som har en personlig mognad, är trygg och stabil. Du har god samarbetsförmåga och har lätt att skapa och vårda goda relationer. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av diakonalt arbete i församling, med erfarenhet av själavård och arbete med människor i ekonomisk och social utsatthet.
Du är en trygg och lyhörd person med förmågan att se enskildas behov, möta olika åldrar och har en god blick för diakonala behov. Du är vigd diakon, har grundläggande datorkunskaper och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personliga egenskaper.
Anundsjö och Skorpeds församlingar ligger i sydvästra delen av Örnsköldsviks kommun. Inom församlingarna bor drygt 4 000 personer varav cirka 80 procent är kyrkotillhöriga. Verksamheten präglas av ett rikt musikliv, ett växande barn- och ungdomsarbete och ett viktigt diakonalt arbete. Sedan många år finns också ett nära samarbete med såväl EFS som ortens frikyrkor.
