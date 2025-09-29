Diagnostekniker (Fordonstekniker) till auktoriserad verkstad i Södra Sto...
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Haninge Visa alla maskinreparatörsjobb i Haninge
2025-09-29
Vill du arbeta som Diagnostekniker/Fordonstekniker på en auktoriserad verkstad i södra Stockholm? Då kan detta vara möjligheten för dig! Tjänsten är en rekrytering där du blir anställd direkt av kundföretaget. Här erbjuder vi dig ett framtidsyrke i en växande bransch, där du arbetar i ett modernt team med fokus på kompetens, kvalitet och säker arbetsmiljö.
Om rollen
Som Diagnostekniker hos oss får du en utvecklande roll där ditt tekniska kunnande står i centrum. I nära samarbete med kunniga kollegor arbetar du med diagnos, felsökning, reparation och underhåll av personbilar enligt auktoriserad verkstads höga standarder. Du får arbeta med den senaste tekniken och har alltid tillgång till ledande diagnosverktyg samt relevant utbildning.
Arbetsuppgifter - Fokus på diagnos och felsökning av personbilar
Utföra diagnos och avancerad felsökning på personbilar och transportbilar
Åtgärda tekniska fel, både elektriska, elektroniska och mekaniska
Utföra service och reparation enligt tillverkarens riktlinjer
Använda diagnosutrustning och uppdatera mjukvara, gärna Elsa.
Dokumentera åtgärder i verkstadens datasystem
Bidra till arbetsmiljö och teknisk utveckling i teamet
Säkerställa kvalitet och säkerhet i varje arbetsmoment Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Fordonsutbildning på gymnasienivå eller motsvarande kompetens
Praktisk erfarenhet av felsökning och reparation av moderna personbilar
Goda kunskaper inom el, elektronik och diagnossystem på fordon
B-körkort (manuell växellåda)
God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för arbetsuppgifter
Meriterande - ej krav
Erfarenhet från auktoriserad verkstad eller specialistroll inom fordonsteknik
Kompetens inom elektrifierade fordon och modern bildiagnostik
Certifieringar och vidareutbildningar inom fordonsdiagnostik
Personliga egenskaper hos dig som söker
Du är noggrann, initiativtagande och gillar tekniska utmaningar
Har god samarbetsförmåga och bidrar positivt till teamet
Serviceinriktad, flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Driv och vilja att fortsätta utvecklas inom fordonsdiagnostik
Det här erbjuder vi dig
En modern, trygg och säker arbetsmiljö med den senaste tekniken
Stöttning av erfarna kollegor och karriärvägar i branschen
Individuell utvecklingsplan och möjlighet till långvarig anställning
Ett inkluderande arbetsklimat med fokus på trivsel och samarbete
Bonusmöjligheter Så ansöker du
Har du frågor om rollen är du välkommen att höra av dig till oss via e-post: johanna.aslan@fordonsakademin.se
. Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Johanna Aslan johanna.aslan@fordonsakademin.se 0738558647 Jobbnummer
9531715