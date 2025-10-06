Diabetsjuksköterska till uppdrag med start omgående

Viraliv AB / Sjuksköterskejobb / Ystad
2025-10-06


UPPDRAG & PERIOD
Vi söker just nu diabets sjuksköterska till olika vårdcentraler.

Vi arbetar alltid med schyssta villkor och konkurrenskraftiga löner.
Krav och kvalifikationer:

Kvalifikationer
Färdigutbildad och legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet.

ATT JOBBA MED OSS
Tillsammans skapar vi en arbetssituation där du som vårdpersonal kan arbeta med bra villkor och rätt lön.
Tjänstepension - För att arbete oavsett anställningsform ska vara långsiktigt.
Resor och boende - Så att du kan stödja vården där behoven är som störst utan att hindras av geografi.
Arbetskläder - Det är lättare att jobba om man är bekväm.
Försäkringar - Om något händer ska du känna dig trygg i att du får stöd.

VIRALIV
Målsättningen är att erbjuda mer trygghet och flexibilitet än andra vårdbemanningsföretag och såklart högre löner än dem inom regionerna. Arbete med oss innebär därför branschens bästa villkor. Vi jobbar också hårt med att vara en arbetsgivare som bryr sig och som finns tillgänglig oavsett tid på dygnet.

ANSÖKAN
Ansök direkt via länken, eller ring oss på 08-50074050

E-post: Info@viraliv.se

Arbetsgivare
Viraliv AB (org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
271 22  YSTAD

Kontakt
Viraliv Viraliv
info@viraliv.se

Jobbnummer
9542541

