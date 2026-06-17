Diabetessköterska till Vårdcentralen Måsen i Lund
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-06-17
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Har du ett stort intresse för människor och vill arbeta på en vårdcentral där du får känna delaktighet, arbetsglädje och yrkesstolthet? Då ska du söka tjänsten som diabetessköterska hos oss på Vårdcentralen Måsen!
Vårdcentralen Måsen ligger i västra Lund och är en hälsovalsenhet med drygt 10 000 listade patienter. Det finns en bred kompetens på vårdcentralen och vi strävar kontinuerligt efter utveckling av verksamheten. Vi har ett komplett utbud bestående av läkarmottagning, distriktssköterskemottagning samt specialistmottagningar inom bland annat diabetes, astma/KOL, Riktade hälsosamtal, barnavårdscentral (BVC), psykisk hälsa samt en rehabiliteringsavdelning.
Vi har ett gott samarbetsklimat med ett stort inslag av teamarbete och god kontinuitet i alla personalkategorier. Primärvården ska finnas där för alla genom hela livet och vi vill vara det självklara nära vårdvalet för boende på Väster i Lund. Sedan hösten 2023 arbetar vi teambaserat. Vi tror att kontinuitet till tvärprofessionella team ska vara basen och varje patient ska ha sitt eget fasta vårdteam. Detta tror vi leder till större trygghet och ökad möjlighet till påverkan av sin egen vård. Vi tror även att detta kommer skapa en ännu bättre arbetsmiljö som fungerar långsiktigt och bidrar till välmående medarbetare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Tjänsten innehåller sedvanliga arbetsuppgifter som diabetessköterska då du i första hand arbetar med diabetespatienter. Som diabetessjuksköterska möter du olika typer av diabetespatienter och kommer arbeta med exempelvis vuxna patienter med diabetes, nydebuterade diabetiker, prediabetes patienter samt göra årskontroller och registreringar i nationella diabetesregistret (NDR). Vi arbetar för att kvalitetssäkra vården för våra diabetespatienter, vilket gör att du som diabetessköterska kommer vara engagerad i att följa och förbättra kvalitetsindikatorer som plockats fram som gemensamma mål för vårdcentralen.
Vi värdesätter vårt fina samarbete som skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård. Vi erbjuder dig en utvecklande och stimulerande arbetsplats som präglas av eget ansvar, delaktighet och teamarbete. Utifrån tidigare erfarenheter ser vi det som en självklarhet att få en individuell inlärningsprocess där du får stöttning av kollegor för att bli säker i din nya arbetsroll.
• Jag arbetar främst på astma- och KOL-mottagningen, vilket jag verkligen trivs med, då det är ett givande arbete där jag får möjlighet att hjälpa patienter på djupet. Utöver det arbetar jag även med bland annat telefontriagering. Mitt arbete är varierande och innebär att jag möter många olika människor varje dag, vilket gör jobbet både roligt och utvecklande. Jag började här för cirka fyra år och jag upplever att det har skett många positiva förändringar sedan jag började. Här välkomnas idéer för att förbättra och utveckla arbetet! Vi är ungefär 40 medarbetare på arbetsplatsen och här det finns ett gott samarbete mellan kollegorna. Vi värnar om varandra och arbetar mycket i team med ronder och gemensamma diskussioner.
Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling, och jag har bland annat fått utbildning via vårdcentralen, både astma kol, telefontriagering samt om vaccinationer. Vi har även gemensam utvecklingsdag någon gång per år där hela vårdcentralen samlas. Dessutom arbetar vi i kluster med andra vårdcentraler, vilket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte, avslutar Felicia som är astma- och KOL-sköterska.Kvalifikationer
Nu välkomnar vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du vidareutbildning till diabetessköterska. Du har språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med diabetesmottagning och vi ser det även som en fördel med erfarenhet av vårdadministrativa system såsom PMO och 1177 e-tjänster.
Det är av stor vikt att du är trygg i din yrkesroll samt har ett öppet och positivt förhållningssätt. Du arbetar lösningsfokuserat och självständigt samt har en god förmåga att både planera, samordna och strukturera arbetet. Därutöver är du en god lagspelare med förmåga att lyfta blicken och se till helheten i verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Jenny Maurits, Enhetschef 046-2751975 Jobbnummer
9968360