Diabetessköterska till Vårdcentralen Cityhälsan Centrum
Vill du kombinera specialistkunskap inom diabetesvård med nära teamarbete, utveckling och möjlighet att göra skillnad för patienterna varje dag
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Cityhälsan Centrum ligger centralt på gamla lasarettsområdet i Norrköping.
Här möter du en verksamhet med omkring 14 100 listade invånare i en genomsnittlig befolkning och knappt 60 tillsvidareanställda medarbetare.
Hos oss arbetar du i tvärprofessionella team där samarbete och kontinuitet står i centrum. Vi har fyra större team på vårdcentralen och sedan i våras även mindre team, där varje läkare har en egen sköterska. Det skapar goda förutsättningar för nära samverkan, kontinuitet i patientarbetet och ett arbetssätt där vi tar tillvara varandras kompetenser. Med en stabil grundstruktur i verksamheten får du också bra stöd i det dagliga arbetet.
Vi har dessutom flera specialistinriktningar, bland annat en äldrevårdsmottagning, och är en HBTQI-diplomerad vårdcentral. Det speglar vår ambition att erbjuda en inkluderande vård av hög kvalitet och en arbetsplats där olika perspektiv och behov tas på allvar. Det ger dig en varierad vardag, ett stimulerande tempo och nära samarbete med många olika professioner.
Vi är en IBH-vårdcentral (IBH=integrerad beteendehälsa), vilket innebär samarbete mellan läkare, psykologer, rehabkoordinator och sjuksköterskor, till både nytta och lärande för patienter och personal. Målet är att gemensamt på hela vårdcentralen arbeta för att öka många patienters funktionsnivå och livskvalitet samt öka patienternas förmåga att hantera sina besvär och att undvika medikalisering.
Sedan flera år är vi en akademisk vårdcentral med ett växande engagemang i forskning inom flera professioner. För dig som vill utvecklas i din roll, fördjupa din kompetens eller kombinera kliniskt arbete med forskningsintresse finns här en miljö som uppmuntrar lärande och nytänkande.
Vi söker en diabetessjuksköterska för en tillsvidaretjänst.
Vi söker en diabetessjuksköterska för en tillsvidaretjänst. Som diabetessköterska på vårdcentralen har du en diabetesmottagning tillsammans med en kollega. En diabetesansvarig läkare ingår också i teamet. Du sköter relativt självständigt diabetespatienter på mottagningen och samarbetar med respektive PAL. Vi eftersträvar kontinuitet när det gäller patientens kontakt med både läkare och diabetessjuksköterska. Arbetet är en blandning av fysisk mottagning, telefonuppföljningar och administrativt arbete. Deltagande i fortbildning uppmuntras.
Som sjuksköterska hos oss ingår också uppdraget som resurssköterska, där sköterskan i samarbete med resursläkare och resursundersköterska tar hand om det akuta som sker på vårdcentralen. Två förmiddagar i veckan har vi en lättakutmottagning bemannad av läkare och sjuksköterska som i samarbete tar hand om bokade patienter. Det är tänkbart att du också arbetar i någon av dessa funktioner, vilket kan bidra till omväxling och kompetensutveckling.
Telefonrådgivningen är vägen in för våra patienter och tillgängligheten är otroligt viktig för att hela vårdcentralen ska fungera. Vi ser det som viktigt att alla sjuksköterskor upprätthåller sin kompetens i telefonrådgivning och att alla kan bidra i det arbetet vid behov. Du kommer alltså även att i viss utsträckning arbeta med telefonrådgivning i en omfattning som vi kommer överens om.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska och som har erfarenhet av diabetesvård. Primärvårdserfarenhet och distriktsköterskeutbildning är meriterande, liksom utbildning inom diabetesområdet
Du är en positiv person med stor flexibilitet och som har lätt för att samarbeta. Du är engagerad och intresserad av primärvård. Du tycker om att vara en del av ett större sammanhang och i din professionella roll är du empatisk och mån om goda relationer med andra människor. Du är också en person som har en god struktur och prioriteringsförmåga.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder dig en introduktion som är anpassad efter dina behov och utser en mentor i din yrkesgrupp. Sysselsättningsgrad 100 %. Har du andra önskemål är vi öppna för att diskutera det.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Gamla Lasarettsgatan 18 (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Vårdcentralen Cityhälsan Centrum Kontakt
eg psykolog/tf vårdenhetsche
Annika Ekman annika.ekman@regionostergotland.se Jobbnummer
9931846