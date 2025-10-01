Diabetessköterska till Spånga VC
Vårt anställningserbjudande
På Spånga vårdcentral arbetar engagerade, kompetenta och trevliga medarbetare i en öppen och vänlig atmosfär.
Vi värdesätter hållbar arbetsmiljö, professionell gemenskap och kompetensutveckling.
Mottagningen är välbemannad och de flesta av våra patienter erbjuds fast listning på läkare. Vi är en väletablerad mottagning med drygt 44 anställda. Hos oss arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vårdcentralen har även ett psykosocialt team. Vi har cirka 17 000 listade patienter hos oss och en hemsjukvård med cirka 130 patienter.
Vårdcentralen ligger i nära anslutning till pendeltåg- och busskommunikationer, 12 min med pendeltåg från Stockholms central. Vårt område är Solhem, Bromsten, Sundby och Flysta där bebyggelsen är av småstadskaraktär.
Vi erbjuder Dig en stabil och trygg vårdcentral på en arbetsplats som arbetar för utveckling och kvalitet. Vi är ett positivt och härligt gäng som värdesätter samarbete och kunskapsbredd. Du kan läsa mer om oss på Spånga vårdcentral
Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och familjeliv och erbjuder flexibelt schema, det finns möjlighet för distansarbete när verksamheten så tillåter. Arbetstiderna kan variera mellan 07.30-17.00, helgfria dagar måndag-fredag.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Varierande arbetsuppgifter på vår sjuksköterskemottagning kombinerat med diabetesmottagningen. Alla sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor hjälps åt med telefonrådgivning i TeleQ. Vi arbetar i journalsystemet Take Care.
På mottagningen erbjuder vi patienterna professionell hjälp med bl a såromläggningar, infusioner, blodtryckskontroller och mycket mer. Oavsett är arbetet mångfacetterat och omväxlande. Inom hemsjukvården ser vi till att patienterna får bästa möjliga vård i den egna bostaden.
Är du nyfiken och gillar utveckling kombinerat med utmaningar är detta rätt arbete för dig. Vi har en positiv inställning till nya idéer och arbetssätt!KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Utbildning inom diabetesvård
Meriterande:
Erfarenhet inom primärvården
Erfarenhet som diabetessköterska
Det är önskvärt om du hanterar journalsystemet Take Care samt telefonisystemet TeleQDina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet vilket bland annat innebär att du tycker om att samarbeta med andra, har en god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Du är initiativtagande i ditt arbete, mån om att göra det bästa för patienten och har en god helhetssyn.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, 100% heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
