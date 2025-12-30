Diabetessköterska till Läkarhuset i Karlshamn
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Karlshamn
2025-12-30
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Läkarhuset i Karlshamn är en vårdcentral belägen i fina lokaler centralt i Karlshamn.
Hos oss kommer du till en vårdcentral som vill göra skillnad på riktigt och arbeta långsiktigt för en bättre vård för alla!
Nu har just du chansen att bli en del i vår arbetsgrupp och vara med i vår spännande förändringsresa med patienten i fokus.
Arbetsbeskrivning
Som diabetessjuksköterska hos oss får du ett omväxlande arbete där du både möter patienter till vår sjuksköterskemottagning och driver en egen diabetesmottagning.
I rollen ingår sedvanliga mottagningsuppgifter såsom hälsokontroller, vaccinationer, sårvård, läkemedelshantering och telefonrådgivning och på diabetesmottagningen ger du individuellt anpassad rådgivning, utbildning och stöd till patienter med diabetes. Du har ett självständigt ansvar för bland annat tidsbokning, kallelser, uppföljning och bedömning av behandling samt beställning av diabeteshjälpmedel.
Vem är du?
Vi söker dig som är en kompetent och positiv distriktssköterska med vidareutbildning inom diabetesvård. Har du erfarenhet av primärvården sedan tidigare är detta mycket meriterande. Du är ansvarstagande och har en god förmåga att samarbeta såväl som att ta självständiga beslut. Vi värdesätter att du kommer med nya idéer och engagerar dig i verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat och att du också värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet med våra patienter.
Vilka är vi?
Hos oss kommer du få väldigt fina kollegor, med stor omtanke om varandra och nära till skratt. Det är det som kännetecknar vårt gäng, med mycket kompetens och hjärta! Vi vill att du ska trivas hos oss och arbetar kontinuerligt med avstämningsmöten för att du ska må bra och utvecklas i din profession.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Tf. Verksamhetschef Anna Dahlberg, telefonummer 0768 945009 eller via mail; anna.dahlberg@primavard.se
Mottagning
Läkarhuset i Karlshamn är en fullt utrustad vårdcentral och vår målsättning är att erbjuda den bästa möjliga tillgängligheten, kontinuiteten och kvaliteten på den vård vi utför. Personalgruppen består av 14 personer bestående av allmänläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterska, sjukgymnast, KBT-terapeut samt sekreterare. I dagsläget har vi ca 4550 listade patienter.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett deltidsjobb.
Läkarhuset i Karlshamn
Läkarhuset i Karlshamn Kontakt
Anna Dahlberg 0768945009
